Cristiano Ronaldo dejó abierta la gran pregunta que domina ahora el fútbol portugués: si seguirá o no con la selección después de la eliminación ante España en los octavos de final del Mundial 2026. El capitán luso confirmó que esta fue su última Copa del Mundo, pero evitó tomar una decisión inmediata sobre su continuidad con Portugal.

La derrota 1-0 ante España, con gol de Mikel Merino en el minuto 90+1, dejó una imagen fuerte: Cristiano llorando sobre el césped después de ver terminado su último sueño mundialista. A los 41 años, el delantero cerró una etapa de seis Copas del Mundo, pero no quiso convertir esa noche en una despedida definitiva de la selección.

“Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar”, dijo tras el partido. Cristiano explicó que primero quiere estar con su familia y no decidir “con la cabeza caliente”. Su respuesta mantiene viva la incógnita sobre si participará en la próxima etapa de Portugal, que ahora también deberá iniciar un nuevo ciclo técnico tras la salida de Roberto Martínez.

La prensa portuguesa recogió el momento con tono de despedida. Diarios deportivos y generalistas llevaron a Cristiano a sus portadas, destacando sus lágrimas y el cierre de su camino mundialista. Algunos hablaron de “último baile”, otros de un adiós entre lágrimas, reflejando el peso emocional de una eliminación que va mucho más allá del marcador.

Cristiano, sin embargo, quiso poner su legado en perspectiva. Recordó que antes de su generación Portugal no había ganado ningún título absoluto y que, durante su etapa, la selección conquistó la Eurocopa de 2016 y dos Ligas de Naciones. Para él, la Eurocopa tiene una dimensión comparable a un Mundial por lo que significó para el país.

El capitán también insistió en que se marcha de los Mundiales con la conciencia tranquila. Dijo que siempre lo dio todo por Portugal y que, pase lo que pase ahora, está satisfecho con lo construido. Esa frase resume una carrera internacional que cambió la historia de la selección lusa, incluso sin haber levantado la Copa del Mundo.

La situación recuerda a lo ocurrido tras Catar 2022, cuando Cristiano también terminó entre lágrimas después de la eliminación ante Marruecos en cuartos de final. Entonces se abrió el debate sobre su continuidad, especialmente tras los desacuerdos con Fernando Santos y su suplencia en momentos importantes del torneo. Finalmente siguió, lideró otro ciclo y llegó hasta 2026.

Ahora el escenario es distinto. La edad pesa, el ciclo de Roberto Martínez terminó y Portugal debe elegir nuevo seleccionador. La prensa lusa apunta a Jorge Jesus como posible sustituto, un técnico con experiencia en Benfica, Sporting, Flamengo y Arabia Saudí, donde dirigió a Cristiano en Al Nassr. Aun así, el propio jugador evitó pronunciarse sobre quién debería ocupar el cargo.

Cristiano sí tuvo palabras de agradecimiento para Martínez. Lo describió como un gran entrenador y una gran persona, y defendió que su trabajo con Portugal merece más reconocimiento. También recordó que bajo su dirección el equipo ganó un título, algo que, según él, no debe darse por menor en la historia del fútbol portugués.

La decisión sobre su futuro no tendrá que esperar demasiado. Portugal comenzará el 24 de septiembre la defensa de su título de la Liga de Naciones contra Gales, y para entonces deberá estar claro si Cristiano seguirá disponible para la selección o si su despedida mundialista también será el prólogo de su adiós internacional.

Por ahora, el país queda en pausa. Portugal busca nuevo técnico, la prensa analiza el final de una era y Cristiano se toma tiempo para decidir. Lo único seguro es que su historia en los Mundiales ya terminó. La duda es si todavía queda un último capítulo con la camiseta portuguesa.