El hielo choca contra el vaso, el vino se aligera con burbujas y el limón hace el resto. El tinto de verano no busca la intensidad de una sangría ni la formalidad de un cóctel elaborado. Es una bebida directa, fresca y pensada para días de calor, cuando algo frío y sencillo puede resolver la tarde.

Muy popular en España, el tinto de verano se prepara con vino tinto y gaseosa de limón o soda con un toque cítrico. La clave está en no complicarlo. No necesita demasiada fruta ni licores añadidos. Su encanto está precisamente en esa mezcla fácil que refresca sin sentirse pesada.

Para que el tinto de verano quede equilibrado, conviene usar un vino joven, hielo abundante y una gaseosa bien fría.

Ingredientes para el tinto de verano

1 taza de vino tinto joven

1 taza de gaseosa de limón, soda de limón o refresco de limón

Hielo abundante

1 rodaja de limón

1 rodaja de naranja, opcional

Un chorrito de vermut rojo, opcional

Preparación

Primero, llena un vaso grande con hielo. La bebida debe servirse muy fría desde el inicio.

Luego, vierte el vino tinto sobre el hielo. No hace falta usar un vino caro, pero sí uno que tenga buen sabor y no sea demasiado pesado.

Después, añade la gaseosa de limón en la misma proporción que el vino. Si prefieres un trago más suave, puedes agregar un poco más de gaseosa.

A continuación, mezcla suavemente con una cuchara para integrar sin perder demasiadas burbujas.

Finalmente, decora con una rodaja de limón y, si quieres, una rodaja de naranja. Sirve de inmediato.

Consejos útiles

Usa vino tinto joven y ligero. Un vino muy intenso puede sentirse pesado en esta bebida.

Enfría la gaseosa antes de mezclar. Así el hielo se derrite más lento.

No remuevas demasiado. Las burbujas son parte importante del tinto de verano.

Si quieres un sabor más adulto, añade un chorrito pequeño de vermut rojo.

Evita cargarlo con demasiada fruta. Eso lo acerca más a una sangría y cambia su identidad.

Cómo servir el tinto de verano

El tinto de verano se sirve en vaso alto o copa grande, siempre con bastante hielo. Acompaña muy bien tapas, aceitunas, papas fritas, mariscos, carnes a la parrilla o comidas informales al aire libre.

Al probarlo, debe sentirse fresco, ligero y ligeramente cítrico. El vino aporta color y cuerpo, la gaseosa lo vuelve más fácil de beber y el limón deja un final limpio. Es una receta sencilla, pero cuando está bien fría y bien balanceada, cumple exactamente lo que promete: verano en un vaso.