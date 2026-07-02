La lima manda desde el primer golpe del mortero. En una caipirinha brasileña, no hay jugos embotellados ni mezclas complicadas. La bebida se construye directamente en el vaso, con fruta fresca, azúcar, hielo y cachaça, el destilado brasileño de caña de azúcar que le da su identidad.

Aunque parezca sencilla, la caipirinha necesita buen manejo. Si se machaca demasiado la lima, puede volverse amarga. Si se usa poca azúcar, queda agresiva. Si el hielo es escaso, pierde frescura rápido. El equilibrio está en extraer el jugo y los aceites de la cáscara sin aplastar la parte blanca en exceso.

Para preparar una buena caipirinha brasileña, conviene usar limas frescas, cachaça de buena calidad y hielo abundante.

Ingredientes para la caipirinha brasileña

1 lima fresca

2 cucharaditas de azúcar

60 ml de cachaça

Hielo en cubos o hielo picado grueso

Preparación

Primero, lava bien la lima y córtala en gajos. Si tiene una parte blanca muy gruesa en el centro, puedes retirarla para reducir el amargor.

Luego, coloca los gajos de lima en un vaso corto y añade el azúcar.

Después, machaca suavemente con un mortero. La idea es liberar el jugo y parte de los aceites de la cáscara, no destruir la lima por completo.

A continuación, llena el vaso con hielo. Usa suficiente para mantener la bebida bien fría desde el inicio.

Vierte la cachaça sobre el hielo y mezcla con una cuchara larga para integrar el azúcar, el jugo de lima y el destilado.

Finalmente, prueba y ajusta con un poco más de azúcar si la lima está muy ácida.

Consejos útiles

No machaques la lima con demasiada fuerza. La parte blanca puede aportar amargor.

Usa cachaça, no ron, si quieres una caipirinha auténtica.

El azúcar granulada ayuda a extraer mejor los aceites de la cáscara mientras se machaca la fruta.

Sirve la bebida apenas la prepares, porque el hielo y la lima cambian rápido el sabor.

Si prefieres una versión más suave, reduce un poco la cachaça o añade más hielo.

Cómo servir la caipirinha brasileña

La caipirinha brasileña se sirve en vaso corto, bien fría y con los trozos de lima dentro. No necesita decoración elaborada. Su atractivo está en ese aspecto directo, brillante y fresco.

Al probarla, debe sentirse cítrica, ligeramente dulce y con el carácter claro de la cachaça. Es un cóctel simple, pero no plano. Bien preparado, cada sorbo tiene acidez, frescura y ese sabor de caña que lo distingue de cualquier otra bebida con lima.