El golpe del limón, el chile fresco y el camarón frío es lo que hace que el aguachile de camarón se sienta tan vivo desde el primer bocado. No es una receta para esconder sabores. Es directa, intensa y muy ligada a las costas mexicanas, especialmente al noroeste del país, donde los mariscos frescos se preparan con poco, pero con mucha precisión.

A diferencia de un ceviche que suele reposar más tiempo, el aguachile se sirve casi al momento. El camarón se corta abierto, se baña con una salsa de limón, chile, cilantro y pepino, y se acompaña con cebolla morada, más pepino y tostadas. El resultado debe ser ácido, fresco y picante, pero no desordenado.

Para que el aguachile de camarón quede bien, el camarón debe estar muy fresco y la salsa debe probarse antes de mezclar. Una vez que el limón toca el marisco, el tiempo empieza a contar.

Ingredientes para el aguachile de camarón

500 g de camarones crudos, limpios y pelados

3/4 taza de jugo de limón fresco

1 pepino grande

1/2 cebolla morada en plumas finas

1/2 taza de cilantro fresco

1 o 2 chiles serranos, según el nivel de picante

1 diente de ajo pequeño, opcional

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

1 aguacate en rebanadas, opcional

Tostadas para servir

Preparación

Primero, abre los camarones en corte mariposa. Para hacerlo, córtalos a lo largo sin partirlos por completo. Luego, colócalos en un plato amplio y mantenlos refrigerados mientras preparas la salsa.

Después, corta la mitad del pepino en rodajas finas y reserva. Pela la otra mitad y colócala en la licuadora con el jugo de limón, el cilantro, los chiles serranos, el ajo si decides usarlo y una pizca de sal.

A continuación, licúa hasta obtener una salsa verde, fresca y ligera. Prueba antes de usarla. Si está demasiado picante, añade un poco más de pepino o limón. Si le falta fuerza, agrega más chile o sal.

Luego, vierte la salsa sobre los camarones y asegúrate de que queden bien cubiertos. Deja reposar en refrigeración de 8 a 12 minutos, solo hasta que los camarones cambien de color y se vean más firmes.

Mientras tanto, coloca la cebolla morada en agua fría durante unos minutos para suavizar su intensidad. Escúrrela bien antes de servir.

Finalmente, acomoda encima la cebolla, las rodajas de pepino y el aguacate si lo usas. Sirve de inmediato con tostadas.

Consejos útiles

Usa camarón muy fresco y de buena calidad. Es el punto más importante de esta receta.

No dejes los camarones demasiado tiempo en limón. Pueden ponerse duros y perder su textura.

Ajusta el chile poco a poco. El aguachile debe picar, pero no debe tapar el sabor del camarón.

El pepino en la salsa ayuda a refrescar y equilibrar la acidez.

Sirve el aguachile bien frío y recién preparado para mantener su carácter.

Cómo servir el aguachile de camarón

El aguachile de camarón se sirve frío, en plato amplio, con tostadas crujientes al lado. También puedes acompañarlo con aguacate, rábanos, más pepino o unas gotas extra de limón.

Al probarlo, debe sentirse brillante, cítrico y picante, con el camarón todavía firme y limpio. La cebolla aporta textura, el pepino refresca y el chile deja ese golpe final que define al plato. Es una receta sencilla en apariencia, pero exige buen producto, buen tiempo y cero miedo al sabor.