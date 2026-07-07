El déficit comercial de Estados Unidos aumentó con fuerza en mayo y volvió a mostrar la volatilidad que atraviesa el comercio exterior del país. Según datos publicados por la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico, el saldo negativo de bienes y servicios subió 42,2 %, hasta los 77.600 millones de dólares.

La cifra representa un aumento de 23.000 millones frente al déficit revisado de abril, que fue de 54.600 millones de dólares. El movimiento se explicó por una combinación clara: Estados Unidos importó más y exportó menos durante el mes.

Las importaciones aumentaron 3,3 % en mayo, hasta los 395.300 millones de dólares. En cambio, las exportaciones cayeron 3,2 %, hasta los 317.700 millones. Esa diferencia amplió el desequilibrio comercial en un momento marcado por tensiones arancelarias, movimientos en los precios de materias primas y cambios en la demanda interna.

El déficit de bienes creció 23.600 millones de dólares y alcanzó los 106.500 millones. Al mismo tiempo, el superávit de servicios aumentó 600 millones, hasta los 28.900 millones, lo que ayudó a compensar parcialmente el deterioro en mercancías.

Entre las importaciones, el mayor impulso vino de los bienes de consumo y de los suministros industriales. También se registró un aumento en las compras de crudo y otros materiales, en medio de un mercado energético sensible a las tensiones internacionales y al conflicto con Irán. Las importaciones de servicios, por su parte, subieron 200 millones de dólares, hasta 78.200 millones.

Del lado de las exportaciones, la caída fue más marcada en los bienes. Las ventas al exterior bajaron 11.300 millones de dólares, hasta 210.600 millones. Entre los retrocesos más importantes estuvieron el oro no monetario, el gas natural y las computadoras. Las exportaciones de servicios sí lograron avanzar, con un aumento de 800 millones, hasta 107.100 millones.

Aunque el dato mensual muestra un salto fuerte, el panorama acumulado del año ofrece una lectura distinta. En lo que va de 2026, el déficit de bienes y servicios ha disminuido frente al mismo periodo de 2025. Las exportaciones han subido 11,7 %, mientras las importaciones han bajado 2,1 %, según el informe oficial.

Por países, el déficit con China se situó en 14.500 millones de dólares en mayo. Con la Unión Europea fue de 9.300 millones, mientras que con Canadá alcanzó los 7.000 millones. El saldo negativo con México aumentó hasta 20.100 millones, una cifra especialmente relevante por el peso del comercio norteamericano en sectores como autos, alimentos, manufactura y energía.

También llamó la atención el cambio con Suiza. Estados Unidos pasó de registrar un superávit de 4.400 millones de dólares en abril a un déficit de 2.300 millones en mayo. En contraste, el déficit con Francia disminuyó 900 millones, hasta 1.500 millones.

El dato llega en un contexto político sensible. La política comercial del presidente Donald Trump ha estado marcada por nuevos aranceles, disputas legales y cambios en la relación con socios comerciales. Parte de su estrategia busca reducir déficits y favorecer la producción nacional, pero las cifras de mayo muestran que los flujos comerciales pueden moverse con fuerza por factores de demanda, precios y anticipación empresarial.

Para los mercados y la Reserva Federal, el informe también importa. Un déficit más amplio puede reflejar consumo interno fuerte, pero también una menor competitividad exportadora o un impacto de precios internacionales. Además, los cambios en importaciones y exportaciones pueden influir en las lecturas de crecimiento económico.

El aumento de mayo no significa necesariamente una tendencia definitiva, pero sí deja una señal clara: el comercio exterior estadounidense sigue expuesto a fuertes vaivenes. Entre aranceles, energía, tecnología y demanda de consumo, el déficit vuelve a colocarse como un indicador clave para medir la dirección de la economía.