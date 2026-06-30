Kalshi sufrió un nuevo revés legal en Estados Unidos después de que una corte de Michigan ordenara detener temporalmente sus operaciones deportivas en el estado. La decisión, vigente por dos semanas, representa otro golpe para la plataforma de mercados de predicción, que ya enfrentaba una medida similar en Nevada.

La orden de restricción temporal prohíbe a la empresa operar o anunciar contratos deportivos en Michigan. La medida responde a una demanda presentada por la Fiscalía estatal, que acusa a la compañía de ofrecer productos que, bajo la ley local, funcionan como apuestas deportivas sin la autorización correspondiente.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta cada vez más difícil de esquivar: ¿son estos mercados instrumentos financieros o apuestas disfrazadas? Para Kalshi, la respuesta es clara. La empresa sostiene que sus contratos están regulados por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, conocida como CFTC, y no por las autoridades estatales de juego.

Michigan no lo ve así. Las autoridades estatales argumentan que cuando una plataforma permite apostar dinero sobre resultados deportivos, la actividad debe cumplir con las leyes locales de apuestas. Esa diferencia legal es el corazón de una disputa que podría terminar escalando hasta tribunales federales superiores.

Tras el fallo, la compañía afirmó que no está de acuerdo con la decisión, pero aplicará restricciones a los usuarios de Michigan mientras continúa su batalla legal. Según reportes locales, la orden exige el uso de herramientas de geolocalización para impedir el acceso a contratos deportivos desde el estado.

Nevada ya había dado un paso parecido. En marzo, una corte bloqueó temporalmente a Kalshi y le ordenó detener ciertos contratos vinculados con deportes, entretenimiento y elecciones. Ese caso continúa en tribunales y es visto como una de las peleas legales más importantes para el futuro de estas plataformas.

La presión no termina ahí. Arizona también ha presentado acciones contra la compañía. Además, en Minnesota se aprobó una ley dirigida contra mercados de predicción como Kalshi y Polymarket, aunque esa norma ya enfrenta desafíos legales. El debate crece porque estos productos se han popularizado rápidamente, en especial entre usuarios interesados en deportes, política y eventos de alto perfil.

La controversia también tiene un ángulo político. El presidente Donald Trump ha defendido que los mercados de predicción tienen potencial de crecimiento y que deberían ser regulados a nivel federal, no por cada estado. Esa postura favorece el argumento de las plataformas, pero no elimina las dudas sobre protección al consumidor, transparencia y posible uso de información privilegiada.

Uno de los casos que más atención ha generado involucra a un militar que habría obtenido ganancias apostando sobre una operación relacionada con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, usando información que conocía de antemano. Ese episodio alimentó las críticas contra este tipo de mercados y reforzó los llamados a una regulación más estricta.

Por ahora, el futuro de Kalshi sigue abierto. Si los tribunales aceptan que sus contratos pertenecen al mundo financiero, la empresa podría operar con mayor libertad en todo el país. Pero si los estados logran imponer su autoridad, estas plataformas podrían quedar sujetas a las mismas reglas que las casas de apuestas deportivas tradicionales.