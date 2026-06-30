Serena Williams volvió a Wimbledon y, aunque el resultado no fue el que soñaban sus seguidores, su presencia en la pista central volvió a recordar por qué su nombre ocupa un lugar único en la historia del tenis. La estadounidense, campeona de 23 títulos de Grand Slam y siete veces ganadora del torneo londinense, cayó en primera ronda ante la australiana Maya Joint por 6-3, 6-7(6) y 6-3, en un duelo intenso que duró 2 horas y 24 minutos.

El regreso de Serena tenía una carga emocional enorme. La exnúmero uno del mundo no jugaba un partido individual profesional desde hacía casi cuatro años y recibió una invitación para competir nuevamente en el All England Club. A sus 44 años, saltó a la cancha con la misma presencia competitiva que la convirtió en una de las figuras más dominantes del deporte, aunque también con el desafío inevitable de enfrentar a una rival mucho más joven y en plena actividad.

Desde el inicio, Williams mostró concentración y ambición. En el quinto juego del primer set tuvo dos oportunidades para quebrar el saque de Joint, pero no logró concretarlas. La australiana, de 20 años, no se dejó intimidar por el escenario ni por la historia de su rival. Se mantuvo firme con su servicio, encontró ritmo desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de Serena, especialmente en un primer parcial donde la estadounidense no pudo imponer con regularidad su primer saque.

Joint consiguió una rotura clave en el octavo juego y luego confirmó la ventaja para quedarse con el primer set. En el segundo parcial, Williams comenzó nuevamente con dudas y cedió temprano su servicio, pero su espíritu competitivo apareció en el momento justo. La estadounidense buscó el quiebre, insistió, resistió momentos delicados y salvó cuatro bolas de break en el décimo juego, incluso después de cometer dos dobles faltas consecutivas.

El momento más vibrante llegó en el tie-break. Serena levantó un punto de partido y, con autoridad en el saque, forzó el tercer set. La pista central respondió con fuerza, consciente de que estaba viendo algo más que un simple partido de primera ronda.

En el set definitivo, Williams llegó a tomar ventaja con un quiebre, pero el desgaste físico empezó a notarse. Joint reaccionó con cuatro juegos consecutivos, recuperó el control del marcador y cerró el encuentro en su segundo punto de partido.

La derrota dejó fuera a Serena del cuadro individual, pero no apagó el significado de su regreso. El público la despidió con una ovación cargada de respeto, en lo que podría haber sido su última aparición individual en Wimbledon. Para Joint, fue una victoria enorme ante una leyenda. Para Serena, otra noche en la que cayó, sí, pero con la grandeza intacta.