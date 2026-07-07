Messi volvió a agrandar su leyenda y Argentina volvió a demostrar que nunca se entrega. La selección campeona del mundo remontó un 0-2 ante Egipto y ganó 3-2 en Atlanta para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, en una noche dramática que tuvo al capitán como figura histórica y a Enzo Fernández como héroe final.

Egipto estuvo muy cerca de dar uno de los golpes más grandes del torneo. Se adelantó con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, y durante buena parte del partido puso contra las cuerdas a una Argentina incómoda, imprecisa y emocionalmente exigida. El panorama se complicó todavía más cuando Messi falló un penalti, el segundo que desperdicia en este Mundial y el cuarto en las seis Copas del Mundo que ha disputado.

Pero Argentina encontró vida en el tramo final. Cristian “Cuti” Romero descontó en el minuto 79 y encendió la reacción albiceleste. Luego apareció Messi, como tantas veces, para empatar cerca del final y rescatar a su equipo de una eliminación que ya empezaba a sentirse posible. Ese gol no solo cambió el partido, también lo dejó como máximo goleador del Mundial 2026 con ocho tantos.

La noche de Messi tuvo peso histórico. Con su gol ante Egipto, llegó a 21 anotaciones en Copas del Mundo y consolidó su liderato como máximo goleador mundialista de todos los tiempos. Supera por dos a Kylian Mbappé, que suma 19, y deja más atrás a nombres como Miroslav Klose, Ronaldo Nazário, Gerd Müller y Just Fontaine.

A los 39 años, el capitán argentino sigue rompiendo registros. Este martes también se convirtió en el único jugador que marca en seis partidos consecutivos de fase eliminatoria de los Mundiales. La cifra explica su vigencia, pero también su peso emocional dentro de una selección que sigue buscando el bicampeonato.

El golpe definitivo llegó en el minuto 93. Enzo Fernández apareció en el área y marcó el 3-2 que desató la locura argentina. El volante del Chelsea llevaba tiempo esperando un gol así con la selección y lo celebró como una liberación. Después del partido, dijo que lo venía anhelando desde el Mundial de Catar y agradeció poder vivir un momento de esa magnitud.

Enzo también destacó la actitud del grupo. Aseguró que Argentina tiene un equipo “fenomenal” y que nunca se da por vencido, incluso cuando las dificultades parecen demasiado grandes. Su frase resume lo que fue el partido: una selección golpeada, al borde de la eliminación, pero capaz de sostenerse emocionalmente hasta encontrar la remontada.

El mediocampista evitó presentar el triunfo como una declaración definitiva rumbo al bicampeonato. Para él, fue apenas “un pasito más”. Recordó que ya pasaron cuatro años desde la coronación en Catar 2022 y que el fútbol no vive del pasado. Esa lectura es importante: Argentina sigue siendo campeona, pero cada partido exige volver a demostrarlo.

La clasificación también dejó claro que el equipo de Lionel Scaloni tiene calidad, pero no puede permitirse tantos errores. Egipto le hizo daño, lo puso contra la pared y obligó a una reacción desesperada. En cuartos, el margen será aún menor.

En la tabla de goleadores del torneo, Messi manda con ocho tantos. Lo siguen Erling Haaland y Kylian Mbappé con siete, mientras Harry Kane aparece con seis. Más atrás figuran Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinícius Júnior e Ismaïla Sarr, todos con cuatro.

Argentina sobrevivió a una noche límite. Messi hizo historia otra vez, Enzo encontró el gol que tanto buscaba y la campeona del mundo evitó una eliminación que habría sacudido el torneo. La Albiceleste sigue viva, pero el mensaje también es claro: para seguir soñando con otro título, tendrá que sufrir menos y definir mejor.