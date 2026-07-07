Toyota anunció una inversión de 3.600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas, en un movimiento que reforzará su producción en Estados Unidos y trasladará de manera gradual parte del ensamblaje de la camioneta Tacoma desde Baja California, México.

La automotriz japonesa informó que el proyecto incluye la construcción de una segunda línea de ensamblaje, la creación de 2.000 empleos y la ampliación de 2,5 millones de pies cuadrados en el complejo Toyota Texas. Con esta expansión, la planta prácticamente duplicará su tamaño hacia 2030.

La nueva línea estará enfocada en apoyar la producción de la Tacoma, una de las camionetas medianas más populares del mercado estadounidense. Actualmente, el complejo de San Antonio produce la Tundra y la Sequoia, y con la ampliación sumará también más capacidad para Tacoma y ejes traseros dentro del mismo campus.

Toyota explicó que el traslado de parte de la producción desde Baja California se hará de forma escalonada durante varios años. La empresa subrayó que la decisión forma parte de su estrategia para fortalecer su capacidad manufacturera en Norteamérica y responder mejor a la demanda de consumidores en la región.

Aun así, la compañía quiso dejar claro que la inversión en Texas no significa un abandono de México. Toyota reiteró su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, y defendió la importancia de una rápida renovación del T-MEC para mantener la competitividad de la industria automotriz regional.

El anuncio llega en un momento sensible para el sector, marcado por presiones arancelarias, discusiones comerciales y la necesidad de acercar más producción al mercado estadounidense. La industria automotriz depende de cadenas de suministro profundamente integradas entre los tres países de Norteamérica, por lo que cualquier ajuste en producción tiene impacto económico y político.

Ted Ogawa, presidente y director ejecutivo de Toyota Norteamérica, afirmó que la expansión refleja la confianza de la empresa en la manufactura estadounidense. También señaló que el proyecto fortalecerá la cadena de suministro, ayudará a responder a la demanda de los clientes y generará nuevas oportunidades económicas en Texas.

Con esta inversión, Toyota elevará a 8.300 millones de dólares el monto total destinado al complejo de San Antonio desde 2003. La planta se ha convertido en uno de los pilares de la presencia industrial de la compañía en Estados Unidos y ahora tendrá un papel todavía más importante dentro de su estrategia regional.

Para Texas, el anuncio representa una ganancia importante en empleos, inversión y capacidad industrial. Para México, el movimiento abre preguntas sobre el futuro de parte de la producción de la Tacoma, aunque Toyota insiste en que su presencia mexicana seguirá siendo parte esencial de su red norteamericana.

El caso también muestra cómo las automotrices están ajustando sus mapas de producción en medio de un entorno comercial más incierto. Más que una decisión aislada, la expansión de Toyota en San Antonio refleja la presión por producir más cerca del consumidor final, reducir riesgos y mantener flexibilidad ante cambios en reglas comerciales.

Toyota apuesta fuerte por Texas, pero el mensaje corporativo es más amplio: Norteamérica sigue siendo clave. La nueva inversión fortalece a Estados Unidos, mantiene a México dentro de la conversación y coloca al T-MEC como pieza central para el futuro de la industria automotriz en la región.