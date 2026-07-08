Taylor Swift volvió a convertir el cierre de “The Eras Tour” en un acontecimiento cultural. La película “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show” obtuvo cinco nominaciones en la 78 edición de los Premios Emmy, incluyendo la categoría de mejor especial de variedades pregrabado.

El especial, disponible en Disney+, fue grabado durante el último concierto de la gira en Vancouver, Canadá. La producción recorre las distintas etapas musicales de Swift, desde sus primeras canciones hasta el bloque completo de “The Tortured Poets Department”, álbum lanzado en 2024 y añadido al espectáculo después de su estreno.

Las nominaciones reconocen tanto el impacto artístico como la dimensión técnica del proyecto. Además de competir como especial de variedades pregrabado, el filme fue nominado por dirección para un especial de variedades, a cargo de Glenn Weiss, montaje de imagen, mezcla de sonido, y dirección técnica y trabajo de cámara.

Swift figura como productora e intérprete del especial, por lo que la nominación principal también la incluye directamente dentro del equipo reconocido. Es otro capítulo en una etapa en la que la artista ha logrado llevar su gira más allá de los estadios y convertirla en contenido cinematográfico y televisivo de alto rendimiento.

“The Eras Tour” fue una de las giras más exitosas de la historia reciente. Durante 21 meses, reunió a más de 10 millones de personas en cinco continentes y superó los 2.000 millones de dólares en venta de entradas. Su alcance no solo consolidó el poder comercial de Swift, también redefinió cómo una gira puede expandirse hacia el cine, el streaming y los premios televisivos.

El concierto final en Vancouver tuvo un peso especial para sus seguidores. No fue simplemente el cierre de una serie de presentaciones, sino el final de una etapa que recorrió casi toda la carrera de la cantante y que convirtió cada álbum en una experiencia visual distinta.

Las nominaciones al Emmy llegan además en un momento de alta exposición personal y profesional para Swift. Días antes del anuncio, la cantante contrajo matrimonio con el jugador de fútbol americano Travis Kelce en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, según reportes de la prensa estadounidense.

El proyecto también fortalece la relación entre Swift y Disney+, plataforma que ya había apostado por el universo de “The Eras Tour” y que ahora ve ese contenido reconocido por la industria televisiva. Para una artista acostumbrada a dominar listas de música, taquillas y conversación cultural, estas nominaciones amplían aún más su presencia en el entretenimiento global.

El reconocimiento también habla del lugar que ocupan hoy los conciertos filmados dentro de la televisión. Ya no son solo registros para fanáticos, sino producciones ambiciosas, diseñadas con alto nivel de dirección, edición, sonido y puesta en cámara.

Swift competirá en una edición de los Emmy que se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles, con Mariska Hargitay como presentadora. La gala se emitirá por NBC y Peacock, y reunirá a lo más destacado de la televisión del último año.

Para Taylor Swift, estas cinco nominaciones confirman que “The Eras Tour” todavía no terminó del todo. Su etapa en los estadios cerró en Vancouver, pero su impacto sigue vivo en plataformas, premios y conversaciones culturales que continúan extendiendo una de las giras más influyentes de la música pop.