El petróleo volvió a sacudir los mercados este miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego con Irán y asegurara que no quiere seguir negociando bajo las condiciones actuales. La reacción fue inmediata: el Brent, referencia en Europa, se disparó más de 6% y superó los 78 dólares por barril.

El movimiento también arrastró al West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, que avanzó con fuerza hasta rondar los 75 dólares. El gas natural europeo también registró subidas, en medio del nerviosismo por una posible escalada en Oriente Medio y por el riesgo de nuevas interrupciones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

La tensión se concentra nuevamente en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio global de crudo y gas natural licuado. Cualquier amenaza a la navegación en esa zona suele provocar una reacción inmediata en los precios, porque una parte importante del suministro energético mundial depende del tránsito seguro por esa vía.

Trump hizo sus declaraciones durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde elevó el tono contra los líderes iraníes y afirmó que, desde su punto de vista, el acuerdo provisional estaba terminado. Sus palabras llegaron después de nuevos ataques a buques en la región y de operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes, según reportes internacionales.

Antes de las declaraciones del mandatario estadounidense, Irán había acusado a Washington de dejar sin efecto partes clave del memorando firmado para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Teherán señaló los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de permisos para vender petróleo y supuestas violaciones de acuerdos relacionados con Ormuz.

El mercado ya venía operando con alta volatilidad. A primera hora, el Brent caía cerca de 3% y se movía alrededor de los 74 dólares, pero el giro político y militar cambió completamente la dirección de los precios. En pocas horas, los inversores pasaron de apostar por una posible estabilización a cubrirse frente a un escenario de mayor riesgo geopolítico.

El petróleo es especialmente sensible a este tipo de crisis porque no solo responde a la oferta y la demanda actual, sino también a la expectativa de interrupciones futuras. Si los operadores creen que el transporte de crudo puede verse afectado, los precios suelen subir incluso antes de que exista una caída real en el suministro.

El repunte también puede presionar a consumidores y empresas. Un petróleo más caro suele encarecer combustibles, transporte, producción industrial y ciertos alimentos, dependiendo de cuánto dure la subida y de cómo reaccionen los gobiernos y las compañías energéticas.

Para Europa, el avance del Brent y del gas natural añade otra capa de preocupación. Aunque los precios siguen lejos de los picos más extremos de crisis energéticas anteriores, el regreso de la tensión en Oriente Medio amenaza con complicar los costos de energía en plena planificación económica del segundo semestre.

La clave ahora será si Washington y Teherán mantienen algún canal diplomático abierto o si la ruptura del alto el fuego deriva en una escalada más amplia. Trump dijo que considera terminado el acuerdo, pero algunos reportes señalan que no cerró completamente la puerta a conversaciones futuras. Esa ambigüedad mantiene al mercado en alerta.

Por ahora, el mensaje es claro: el petróleo volvió a reaccionar como termómetro del riesgo global. La combinación de ataques, amenazas, tensión diplomática y preocupación por Ormuz bastó para borrar la caída inicial del día y devolver al crudo a una zona de presión alcista.

Si la crisis se profundiza, los precios podrían seguir subiendo. Si aparece una vía de negociación creíble, parte del avance podría moderarse. Pero mientras el estrecho de Ormuz siga bajo amenaza, el mercado energético continuará operando con nerviosismo y con la mirada puesta en cada movimiento de Estados Unidos e Irán.