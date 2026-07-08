Colombia se despidió del Mundial 2026 con una herida difícil de cerrar. La selección cafetera cayó ante Suiza en la tanda de penaltis, después de un 0-0 en 120 minutos, y quedó eliminada en octavos de final en un partido que dejó frustración, dolor y una fuerte sensación de oportunidad perdida.

John Arias fue uno de los jugadores que dio la cara tras la eliminación en el BC Place de Vancouver. El futbolista colombiano reconoció que al grupo le queda una cicatriz “bastante dolorosa y bastante amarga”, especialmente por la ilusión que había generado el equipo durante el torneo y por el apoyo masivo de la afición.

Arias pidió disculpas a quienes creyeron, acompañaron y vibraron con la selección. Según el jugador, ese respaldo hace que el golpe duela todavía más, porque Colombia vuelve a marcharse con las manos vacías cuando sentía que tenía argumentos para competir hasta el final.

El partido ante Suiza fue cerrado, tenso y parejo. Colombia tuvo momentos de dominio y ocasiones para romper el empate, pero no logró convertir. Suiza resistió, mantuvo el orden y terminó imponiéndose desde los once pasos, donde la precisión y los nervios marcaron la diferencia.

Para Arias, la derrota no debe convertirse únicamente en una lectura fatalista. El jugador insistió en que la selección tiene una base sólida y que este golpe debe servir como punto de partida para un cambio más profundo. “Ojalá que hoy sea un recomienzo”, expresó, dejando claro que el objetivo debe ser dejar de quedarse siempre cerca.

El mediocampista también fue claro al rechazar excusas. No culpó al calendario, ni a los viajes largos, ni al hecho de que Colombia haya tenido que disputar partidos en los tres países sedes del Mundial. Reconoció que esas distancias afectan, pero sostuvo que el equipo debía competir desde donde le tocara.

Tampoco aceptó que el posible cruce con Argentina en cuartos haya distraído al grupo. Arias aseguró que a Colombia “poco le importaba Argentina”, porque antes tenía que superar a Suiza. Esa frase resume una realidad simple: la selección sabía que el único partido que importaba era el que terminó perdiendo.

La eliminación deja preguntas deportivas, pero también algunas certezas. Colombia mostró carácter, talento y una estructura capaz de competir al más alto nivel. Sin embargo, otra vez le faltó dar el salto en el momento decisivo. En una fase eliminatoria, no basta con jugar bien por tramos. Hay que definir, resistir y ejecutar cuando el margen desaparece.

Arias destacó que a la selección llegan los mejores jugadores del país, futbolistas acostumbrados a ganar en sus clubes y con ambición de conseguir algo importante con la camiseta nacional. Por eso, la frustración es tan grande. No se trata solo de perder un partido, sino de sentir que había material para más.

La afición colombiana volvió a responder. Acompañó, creyó y sostuvo la ilusión hasta la tanda de penaltis. El dolor de la eliminación se mezcla ahora con una pregunta inevitable: qué debe cambiar para que esta generación no se quede otra vez a las puertas.

Suiza avanza a cuartos y enfrentará a Argentina, mientras Colombia regresa a casa con una mezcla de orgullo y amargura. Arias lo dijo sin adornos: hay una cicatriz. La clave será decidir si esa marca se queda como otro recuerdo doloroso o si se convierte en el inicio de una reconstrucción más ambiciosa.