Portugal oficializó este miércoles la salida de Roberto Martínez como seleccionador nacional, dos días después de la eliminación ante España en los octavos de final del Mundial 2026. La Federación Portuguesa de Fútbol despidió al técnico español con un mensaje de agradecimiento y cerró una etapa de tres años y medio marcada por un título, buenas cifras y una despedida dolorosa.

Con un “Gracias, Roberto Martínez”, la federación confirmó que el contrato del entrenador y su cuerpo técnico llegó oficialmente a su fin. En su comunicado, la FPF agradeció la profesionalidad, dedicación y compromiso del técnico durante su etapa al frente de la selección.

Martínez asumió el cargo en enero de 2023, después de la salida de Fernando Santos. Su llegada abrió un nuevo ciclo para una generación portuguesa cargada de talento, liderada todavía por Cristiano Ronaldo, pero también acompañada por nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Rafael Leão y otros jugadores de primer nivel.

El balance deja luces y sombras. Portugal conquistó la Liga de Naciones en 2025, el segundo título de esa competición en la historia del país, y alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Sin embargo, el gran objetivo era el Mundial 2026, y la derrota 1-0 ante España en Dallas cerró el ciclo antes de lo esperado.

El gol de Mikel Merino en el minuto 90+1 no solo eliminó a Portugal. También marcó el final del último Mundial de Cristiano Ronaldo y aceleró la despedida de Martínez. El técnico ya había anunciado su salida tras el partido, al considerar que la selección necesitaba una nueva voz y un nuevo liderazgo.

La FPF destacó que la etapa de Martínez estuvo marcada por el respeto al país y al fútbol portugués. También compartió en redes sociales un video con imágenes del entrenador en partidos, entrenamientos y charlas con los jugadores, como gesto final de reconocimiento.

Ahora la atención se centra en el futuro. El presidente de la federación, Pedro Proença, ya trabaja en la elección del próximo seleccionador. Según medios portugueses, uno de los nombres que toma fuerza es Jorge Jesus, exentrenador de Benfica, Sporting y Flamengo, y más recientemente técnico en Arabia Saudí.

La posible llegada de Jorge Jesus tendría un ingrediente especial: ya dirigió a Cristiano Ronaldo y João Félix en Al Nassr. Sin embargo, la decisión final todavía no está confirmada y Portugal deberá moverse rápido, porque la selección volverá a competir en septiembre para defender su título de la Liga de Naciones.

La salida de Martínez también coincide con una pregunta mayor: qué hará Cristiano Ronaldo. El capitán confirmó que el Mundial 2026 fue su última Copa del Mundo, pero dejó en suspenso su continuidad con la selección. Esa decisión puede condicionar el próximo ciclo, tanto en lo deportivo como en lo emocional.

Portugal entra así en una etapa de transición profunda. Se va el técnico, se cierra el sueño mundialista de Cristiano y la federación busca un nuevo rumbo para una selección acostumbrada a competir con ambición. El talento está, pero el próximo entrenador tendrá que convertirlo en resultados inmediatos.

La eliminación ante España deja una herida fuerte, pero también obliga a tomar decisiones. Portugal ya pasó página con Roberto Martínez. Ahora empieza la parte más difícil: elegir quién liderará el nuevo ciclo y cómo reconstruir una selección que quiere seguir ganando sin vivir únicamente del peso de sus nombres.