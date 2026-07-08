Bad Bunny hace historia en los Emmy con su show del Super Bowl

Bad Bunny convirtió su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en un nuevo hito para la música latina. El show del artista puertorriqueño recibió nueve nominaciones en la 78 edición de los Premios Emmy, convirtiéndose en el espectáculo de la final de la NFL más nominado en la historia.

El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny competirá en la categoría de mejor especial de variedades en vivo, una de las principales dentro del bloque de entretenimiento televisivo. También fue reconocido en apartados técnicos como diseño de producción, coreografía, dirección, peinado, iluminación, dirección musical, mezcla de sonido, dirección técnica y trabajo de cámara.

La cifra coloca a Bunny por encima de un récord que hasta ahora estaba asociado al show de Lady Gaga de 2017. Para el artista nacido en Puerto Rico, las nominaciones amplían el alcance de una presentación que desde su anuncio ya había generado conversación por su peso cultural, su idioma y su mensaje sobre la identidad latinoamericana.

Durante su actuación, Bad Bunny reivindicó una idea clara: América no es solo Estados Unidos, sino todo el continente. El cierre del espectáculo reforzó ese mensaje con el grito de “¡Dios bendiga a América!”, un balón de fútbol americano con la frase “Together we’re America” y un desfile de banderas y nombres de países desde Chile hasta Canadá.

El show también contó con invitados de alto impacto. Lady Gaga apareció para interpretar una versión salsa de “Die With A Smile”, su tema con Bruno Mars, y luego bailó junto a Bad Bunny “Baile Inolvidable”. La cantante estadounidense también figura entre las nominadas de este año por “The Dead Dance”, canción de la serie “Miércoles”.

Ricky Martin fue otro de los invitados especiales. El boricua interpretó una versión acústica de “Lo Que Le Pasó a Hawái”, una canción de Bad Bunny que conecta la gentrificación y el estatus colonial de Puerto Rico con la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos en el siglo XIX. Su presencia reforzó el tono político y cultural del espectáculo.

Las nominaciones llegan en una edición especialmente fuerte para la música dentro de los Emmy. Taylor Swift también recibió cinco nominaciones por “The Eras Tour: The Final Show”, mientras el Super Bowl de Bad Bunny se consolidó como el proyecto de variedades en vivo más comentado de la temporada.

El impacto del artista también se extendió a “Saturday Night Live”. El episodio presentado por Bad Bunny en octubre de 2025 fue nominado a mejor maquillaje en un programa de variedades, no ficción o telerrealidad, sumando otro reconocimiento a su presencia televisiva reciente.

La ceremonia de nominaciones fue anunciada por la actriz Liza Colón-Zayas, de ascendencia puertorriqueña y reconocida por “The Bear”, junto al actor y comediante Jeff Hiller. La presencia de Colón-Zayas en el anuncio añadió otro guiño latino a una jornada marcada por el protagonismo de artistas boricuas.

La gala de los Premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida por NBC y Peacock. Mariska Hargitay será la presentadora de la ceremonia, convirtiéndose en la primera mujer en conducir los Emmy desde Jane Lynch en 2011.

Para Bad Bunny, estas nueve nominaciones confirman que su presentación no fue solo un espectáculo musical, sino una declaración cultural televisada a escala global. Bunny llevó el español, Puerto Rico y la idea de una América más amplia al centro de uno de los eventos más vistos del mundo. Ahora, ese momento también queda reconocido por la industria de la televisión.