Mariska Hargitay presentará los Emmy y hará historia tras 15 años

Mariska Hargitay será la presentadora de la 78 edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La actriz, conocida mundialmente por su papel de Olivia Benson en “Law & Order: SVU”, hará historia al convertirse en la primera mujer en conducir la gala desde Jane Lynch en 2011.

La ceremonia se emitirá en vivo por NBC y también estará disponible en Peacock. La elección de Hargitay llega en un año simbólico para la cadena, que celebra su centenario y coloca al frente de la noche a una de sus figuras más reconocidas y longevas.

Hargitay afirmó en un comunicado que sacar a la luz historias importantes ha sido el motor de su carrera. También dijo que considera un honor presentar los Emmy en el año del aniversario número 100 de NBC y celebrar a una comunidad de narradores que, desde distintos oficios, construye la televisión que conecta al público.

La actriz y productora ejecutiva ha interpretado a Olivia Benson desde 1999 en “Law & Order: Special Victims Unit”, una de las series más duraderas de la televisión estadounidense. Este otoño, el drama policial iniciará su temporada número 28, consolidando aún más el lugar de Hargitay como una de las caras más importantes de la pantalla chica.

Su vínculo con los Emmy no es nuevo. Hargitay ganó en 2006 el premio a mejor actriz protagonista en una serie dramática por “Law & Order: SVU” y ha recibido ocho nominaciones en esa categoría. Además, obtuvo otro Emmy como productora del documental “I Am Evidence”, reconocido por su mirada sobre casos de agresión sexual y fallas en el sistema de justicia.

La actriz también ha ganado un Globo de Oro y ha sido nominada en varias ocasiones a los premios SAG-AFTRA. Además de protagonizar y producir “Law & Order: SVU”, ha dirigido episodios de la serie, ampliando su presencia detrás de cámaras.

Su nombramiento también tiene peso dentro de la historia reciente de la gala. Desde el año 2000, pocas mujeres han presentado los Emmy. Antes de Hargitay lo hicieron Ellen DeGeneres, Heidi Klum como copresentadora y Jane Lynch. Por eso, su llegada al escenario representa un momento significativo en una ceremonia que históricamente ha sido conducida con mayor frecuencia por hombres.

La gala de este año también servirá para reconocer lo mejor de la televisión emitida durante el periodo elegible 2025-2026. Las nominaciones principales serán anunciadas antes de la ceremonia, mientras que los Creative Arts Emmy se celebrarán los días 5 y 6 de septiembre.

Para NBC, la elección de Hargitay combina legado, marca y reconocimiento popular. Su carrera está ligada a una serie que ha acompañado a varias generaciones y que sigue siendo parte central de la identidad televisiva de la cadena.

Los Emmy 2026 tendrán así una presentadora con peso propio dentro de la industria. Mariska Hargitay no llega solo como rostro conocido, sino como actriz, productora, directora y símbolo de una televisión que ha usado la ficción para hablar de temas complejos. Su presencia promete una gala marcada por historia, celebración y un fuerte sentido de pertenencia televisiva.