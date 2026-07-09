La papa, cuando se trabaja con ají amarillo y limón, deja de ser una base neutra. En la causa limeña, se convierte en una masa fría, suave y llena de carácter, capaz de sostener un relleno cremoso sin perder frescura. Es uno de esos platos peruanos que se sirven fríos, pero tienen mucha presencia en la mesa.

La causa limeña se asocia especialmente con la cocina de Lima y suele prepararse con pollo, atún, mariscos o aguacate. Su atractivo está en el contraste: papa amarilla bien sazonada, relleno jugoso, un toque ácido y una presentación en capas que la vuelve ideal para días calurosos, reuniones familiares o entradas más elaboradas.

Para que la causa limeña quede bien, la papa debe quedar seca y firme, no aguada. También es clave ajustar el limón y el ají poco a poco, porque el equilibrio de la masa define todo el plato.

Ingredientes para la causa limeña

1 kg de papa amarilla o papa harinosa

3 cucharadas de pasta de ají amarillo

Jugo de 2 limones

3 cucharadas de aceite vegetal

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Para el relleno

2 tazas de pollo cocido y deshilachado

1/3 taza de mayonesa

1 cucharadita de mostaza opcional

1/2 aguacate en láminas

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta al gusto

Para decorar

Huevo cocido en rodajas

Aceitunas negras

Perejil o cilantro picado

Tiras finas de ají amarillo opcional

Preparación

Primero, cocina las papas con cáscara en agua con sal hasta que estén suaves. Luego, escúrrelas bien, pélalas mientras aún estén calientes y pásalas por un prensapapas o machácalas hasta obtener un puré fino.

Después, deja que la papa pierda un poco de calor. Añade la pasta de ají amarillo, el jugo de limón, el aceite, la sal y la pimienta. Mezcla hasta formar una masa suave, uniforme y bien sazonada.

A continuación, prepara el relleno. En un recipiente, mezcla el pollo deshilachado con la mayonesa, la mostaza si la usas, sal, pimienta y unas gotas de limón. Debe quedar cremoso, pero no demasiado líquido.

Luego, arma la causa en un molde rectangular, redondo o en porciones individuales. Coloca una primera capa de masa de papa y presiónala suavemente para emparejarla.

Después, añade una capa de pollo y acomoda encima las láminas de aguacate. Cubre con otra capa de papa y alisa la superficie.

Refrigera durante al menos 30 minutos para que tome mejor forma.

Finalmente, desmolda con cuidado y decora con huevo cocido, aceitunas, hierbas frescas y tiras de ají amarillo si deseas.

Consejos útiles

Usa papa amarilla si la encuentras. Tiene mejor textura y color para la causa limeña.

Cocina la papa con cáscara para evitar que absorba demasiada agua.

No agregues todo el limón de golpe. Ajusta según la acidez que prefieras.

El relleno debe quedar cremoso, pero firme. Si tiene demasiado líquido, puede desarmar las capas.

Refrigera antes de cortar para obtener porciones más limpias.

Cómo servir la causa limeña

La causa limeña se sirve fría, como entrada o plato ligero. Queda muy bien con una ensalada sencilla, salsa criolla o unas gotas extra de limón al momento de servir.

Al probarla, la masa debe sentirse suave, cítrica y ligeramente picante, con el ají amarillo marcando el sabor sin dominar. El relleno de pollo aporta cremosidad, el aguacate da frescura y la decoración completa esa presentación clásica que hace que este plato peruano luzca tan bien como sabe.