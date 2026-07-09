Una idea clásica bajo revisión

Durante décadas, el parto humano fue visto como una excepción entre los primates. La explicación más repetida apuntaba al llamado “dilema obstétrico”: una pelvis adaptada para caminar sobre dos piernas y, al mismo tiempo, bebés con cabezas grandes por el desarrollo del cerebro.

Un nuevo estudio del University College London cuestiona esa idea. Según la investigación, los humanos no son los únicos primates que enfrentan nacimientos difíciles por el estrecho ajuste entre la cabeza del recién nacido y el canal del parto.

El trabajo, publicado este lunes en Nature Ecology & Evolution, señala que otras especies, como los monos ardilla y los gálagos, presentan canales incluso más estrechos en relación con la cabeza de sus crías.

Mediciones más precisas

El equipo utilizó análisis morfométricos en 3D y mediciones específicas para cada especie. Con esa metodología, los investigadores evaluaron el llamado encaje cefalopélvico, es decir, la relación entre el tamaño de la cabeza del recién nacido y el espacio disponible en la pelvis materna.

El estudio incluyó datos tridimensionales de 130 especímenes de hembras adultas pertenecientes a 29 especies de primates. Esa muestra amplía de forma considerable el número de especies consideradas en investigaciones anteriores.

Según la coautora Nicole Torres Tamayo, parte del problema era que muchos datos previos habían sido recopilados desde una mirada centrada en el ser humano. Esas mediciones no siempre tomaban en cuenta la anatomía ni la forma real de nacer de otras especies.

Un ejemplo está en la posición de la cabeza. En humanos, la mayoría de los bebés nacen con la coronilla primero. Pero en especies como el mono gelada, con hocicos pronunciados, es más común que el nacimiento ocurra con la cara primero. El nuevo análisis incorporó estas diferencias.

Otros primates también enfrentan límites

Los resultados indican que los canales de parto en primates no humanos eran, en promedio, más pequeños de lo que sugerían estimaciones anteriores basadas en mediciones tradicionales. En algunas especies, la diferencia fue todavía mayor.

El caso más extremo aparece en primates de cuerpo pequeño, como gálagos, tamarinos y monos ardilla. En ellos, la cabeza de la cría puede ser más grande que la entrada pélvica materna, lo que apunta a un reto obstétrico importante.

Esto resulta especialmente llamativo porque esos animales no tienen cerebros proporcionalmente grandes ni caminan erguidos, los dos factores que tradicionalmente se usaban para explicar la dificultad del parto humano.

Adaptaciones evolutivas distintas

La investigación también muestra que los primates han respondido a estos desafíos de diferentes maneras a lo largo de la evolución. Algunas especies compensan las restricciones obstétricas con cambios en la posición de la cabeza fetal, mayor relajación de los ligamentos pélvicos o más flexibilidad en la cabeza del recién nacido.

En comparación con otros grandes simios, los humanos siguen teniendo uno de los ajustes más estrechos. Pero el hallazgo cambia el enfoque: el nacimiento difícil no sería una rareza exclusiva de nuestra especie, sino parte de una diversidad más amplia de soluciones evolutivas entre primates.

La coautora Lia Betti explicó que los resultados modifican ideas previas sobre la supuesta singularidad del parto humano y revelan una variedad de dilemas obstétricos en diferentes ramas del árbol evolutivo.

Una nueva mirada al nacimiento

El estudio no minimiza los riesgos del nacimiento humano. Más bien, amplía la conversación científica. Al comparar más especies y usar modelos 3D adaptados a su anatomía, los investigadores proponen una lectura menos humana y más comparativa del problema.

La conclusión es clara: la dificultad del nacimiento no apareció de una sola forma ni por una sola causa. En distintos primates, las restricciones entre pelvis y cabeza de la cría evolucionaron de manera independiente.

Así, el parto deja de ser visto como una excepción exclusivamente humana y pasa a formar parte de una historia evolutiva más compleja, donde cada especie ha encontrado sus propios límites y sus propias adaptaciones para traer nuevas crías al mundo.