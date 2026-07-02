España dominó el primer tiempo ante Austria y se fue al descanso con ventaja de 1-0 en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado este jueves en Los Ángeles. El gol llegó en el minuto 36 por medio de Mikel Oyarzabal, que volvió a responder en un momento clave para la selección de Luis de la Fuente.

La Roja llevó el peso del partido desde el inicio, con posesión, circulación rápida y presión constante en campo rival. Austria intentó resistir con orden defensivo, pero durante buena parte del primer tiempo tuvo dificultades para salir de su propio campo y construir ataques claros.

El tanto español nació por la banda izquierda. Marc Cucurella apareció con profundidad y envió un centro bajo al área, donde Oyarzabal atacó el espacio y definió para poner el 1-0. El gol premió la insistencia de España, que ya había generado peligro antes de abrir el marcador.

Cucurella también había sido protagonista minutos antes, cuando le anularon un gol por una falta sobre el portero Alexander Schlager en una acción de balón parado. La jugada no subió al marcador, pero confirmó el dominio español y la incomodidad de Austria ante cada llegada al área.

España pudo ampliar la ventaja antes del descanso. Álex Baena rozó el segundo con un tiro libre que se estrelló en el travesaño, mientras Lamine Yamal volvió a ser una amenaza constante por su capacidad para encarar, atraer marcas y acelerar el ataque. La selección española encontró espacios, pero le faltó cerrar el primer tiempo con una diferencia más amplia.

Austria, por su parte, tuvo algunos momentos de reacción, especialmente cuando logró adelantar líneas y buscar a sus hombres ofensivos. Sin embargo, no consiguió sostener la presión ni generar ocasiones suficientemente claras para inquietar de manera constante a la defensa española.

El 1-0 al descanso deja a España en buena posición, pero no con el partido resuelto. En una ronda de eliminación directa, cualquier error puede cambiar el rumbo del encuentro. Austria todavía tiene margen para ajustar, arriesgar más en la segunda parte y buscar una respuesta que le permita seguir viva en el Mundial.

Para España, el reto será mantener el control sin relajarse. La Roja necesita convertir su superioridad en seguridad, evitar pérdidas peligrosas y aprovechar los espacios que Austria pueda dejar si se ve obligada a atacar con más jugadores.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia. España, que busca confirmar su candidatura en el Mundial 2026, tiene por ahora la ventaja mínima. Pero el segundo tiempo será decisivo para saber si ese dominio se transforma en clasificación.