Jude Bellingham fue el gran protagonista de Inglaterra en la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, pero después del partido prefirió repartir el mérito. El centrocampista marcó los dos goles del triunfo 2-1 ante Noruega en Miami, aunque evitó colocarse por encima del grupo.

El jugador del Real Madrid destacó el esfuerzo colectivo de una selección inglesa que volvió a sufrir para ganar. Inglaterra necesitó tiempo extra para superar a Noruega y mantenerse con vida en el torneo. Fue una noche de máxima tensión, pero también de carácter.

“Todos los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo”, dijo Bellingham al término del encuentro. El mediocampista añadió que sus pensamientos y agradecimientos iban para sus compañeros, a quienes reconoció por volver a entregarse al máximo.

Una victoria trabajada hasta el final

Inglaterra no tuvo un partido cómodo. Noruega compitió con orden, golpeó primero y obligó al equipo inglés a remar contra el marcador. Sin embargo, Bellingham apareció en dos momentos clave.

Primero, marcó el empate antes del descanso. Luego, en la prórroga, volvió a llegar al área para firmar el gol que le dio la clasificación a Inglaterra.

Con ese doblete, el número 10 llegó a seis goles en el Mundial. Además, igualó a Harry Kane, capitán de la selección, en la pelea por la tabla de goleadores del torneo.

Carácter y perseverancia

Cuando le preguntaron cómo definiría el rendimiento de Inglaterra en este Mundial, Bellingham eligió dos palabras: “Carácter y perseverancia”.

La frase resume bien el camino inglés. El equipo no siempre ha ganado con brillo, pero ha sabido resistir, corregir y encontrar soluciones en partidos cerrados. Ante Noruega, volvió a hacerlo.

“Hoy encontramos una manera de ganar un partido otra vez. Dimos todo lo que teníamos”, afirmó el futbolista.

La declaración tiene peso porque llega después de un partido que pudo complicarse más de la cuenta. Inglaterra estuvo contra las cuerdas, pero no se desordenó. Esperó su momento y lo encontró en los pies de su jugador más determinante.

Bellingham, líder sin sobreactuar

El rendimiento de Bellingham confirma su importancia en la selección inglesa. A sus goles suma presencia, lectura de juego y capacidad para aparecer en momentos grandes. No necesita dominar cada minuto para cambiar un partido.

Su reacción tras la victoria también marca el tono de un líder maduro. En lugar de hablar solo de sus goles, puso el foco en el sacrificio del vestuario. Esa lectura ayuda a sostener a un equipo que todavía tiene por delante el tramo más difícil del Mundial.

Inglaterra ya está en semifinales. Llegó sufriendo, pero llegó. Y si algo dejó claro la noche en Miami, es que Bellingham puede decidir partidos sin perder de vista lo que más necesita una selección en estas instancias: un equipo entero dispuesto a correr, resistir y creer hasta el final.