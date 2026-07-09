Bonnie Tyler, la cantante británica conocida mundialmente por “Total Eclipse of the Heart”, murió a los 75 años en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento médico, según confirmó su familia en un comunicado publicado en su página oficial.

La artista falleció de forma inesperada después de haber sido sometida recientemente a una cirugía intestinal de emergencia en Faro, en la región portuguesa del Algarve. Tyler residía desde hacía años en Portugal, donde buscaba un clima más benigno que el de su Gales natal.

La familia y el equipo de Bonnie pidieron privacidad para afrontar la pérdida. Semanas antes, sus representantes habían informado que la cantante había salido de un coma inducido, aunque permanecía muy grave en una unidad de cuidados intensivos. En ese momento, los médicos mantenían esperanzas de recuperación, pero advertían que el proceso sería lento.

Nacida como Gaynor Hopkins en Skewen, Gales, Bonnie Tyler construyó una carrera de casi medio siglo marcada por una voz inconfundible: ronca, potente y dramática. Esa textura vocal se convirtió en su sello y le permitió moverse entre el pop, el rock y las grandes baladas con una intensidad difícil de imitar.

Su primer gran éxito internacional llegó con “It’s a Heartache”, lanzado en los años setenta. Pero fue en 1983 cuando alcanzó una dimensión global con “Total Eclipse of the Heart”, escrita y producida por Jim Steinman. La canción se convirtió en un clásico inmediato, encabezó listas en varios países y quedó asociada para siempre a su interpretación teatral y explosiva.

El tema también marcó una época audiovisual. Su videoclip, cargado de dramatismo, misterio y estética ochentera, ayudó a consolidar la presencia de Tyler en la era de MTV. Décadas después, la canción siguió reapareciendo en películas, series, memes, campañas y momentos virales, confirmando su permanencia cultural.

Otro de sus himnos fue “Holding Out for a Hero”, una canción que reforzó su imagen de intérprete poderosa y que también encontró nueva vida en el cine, la televisión y la cultura popular. Aunque su mayor fama internacional estuvo concentrada en los años ochenta, Tyler mantuvo una base fiel de seguidores en Europa y continuó grabando y presentándose durante décadas.

Su discografía incluye 18 álbumes de estudio. A lo largo de su carrera fue nominada a tres premios Grammy y a tres premios Brit, aunque no llegó a ganarlos. Su legado, sin embargo, quedó mucho más allá de los premios: pocas voces son tan reconocibles desde las primeras notas.

En 2003, Bonnie Tyler volvió a conquistar las listas francesas con “Si demain… (Turn Around)”, una versión bilingüe de “Total Eclipse of the Heart” junto a Kareen Antonn. El dueto llegó al número uno en Francia y mostró la capacidad de su música para reinventarse en otros idiomas y generaciones.

La cantante había cancelado varias fechas de su gira de verano por motivos de salud, con la esperanza de regresar a los escenarios a finales de año. Su muerte cierra una trayectoria marcada por resistencia, presencia escénica y canciones que siguen funcionando como grandes descargas emocionales.

Bonnie Tyler deja una de las voces más reconocibles del pop rock británico. Su carrera no dependió de modas pasajeras, sino de una identidad vocal imposible de confundir. Para millones de oyentes, su nombre quedará ligado a una canción monumental, pero su historia fue más amplia: una artista que convirtió la vulnerabilidad, el drama y la potencia en marca propia.