La FIFA venderá pequeñas piezas del césped que se utilizará en la final del Mundial 2026, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El precio del nuevo artículo de colección será de 450 dólares.

La tienda oficial del organismo ya comenzó a ofrecer los fragmentos como una pieza exclusiva para aficionados y coleccionistas. Según la descripción del producto, cada unidad contiene una parte auténtica de la superficie de juego donde se disputará la final.

El artículo busca vender algo más que pasto. La FIFA lo presenta como un recuerdo físico de uno de los partidos más importantes del fútbol mundial. Para algunos fanáticos, podría ser una forma de tener en casa un pedazo de historia. Para otros, el precio vuelve a encender el debate sobre el costo de vivir el Mundial desde cerca.

Un recuerdo en acrílico

Las piezas estarán conservadas de forma permanente en acrílico de alta calidad. Además, el producto incluye un dispositivo USB de recuerdo y viene empacado en una pequeña caja.

La idea apunta al mercado de coleccionistas deportivos, donde los objetos ligados a grandes eventos suelen tener alto valor simbólico. En este caso, el atractivo está en que el césped proviene del campo donde se definirá el campeón del mundo.

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, será el escenario de la final. Para el público de Nueva York y Nueva Jersey, eso convierte al producto en un recuerdo con un valor local adicional. No todos los días una final mundialista se juega en la zona.

Más productos oficiales del Mundial

El nuevo objeto se suma a otros artículos oficiales de la FIFA para el torneo. Entre ellos figura el álbum musical de la Copa Mundial 2026, con canciones de artistas de distintos continentes y géneros. Su precio es de 48 dólares.

También se venden réplicas personalizadas de entradas. Estos boletos decorativos incluyen el nombre del comprador y detalles de un supuesto asiento. Cuestan 19 dólares y están pensados para quienes quieren un recuerdo, aunque no hayan conseguido entrada real para los partidos.

Críticas por los precios

La venta del césped llega en medio de críticas por el alto costo del Mundial 2026. Muchos aficionados han señalado que las entradas se han convertido en un lujo difícil de alcanzar.

A esas quejas se suman las restricciones dentro de los estadios. Algunos fanáticos también han criticado la imposibilidad de ingresar comida o agua, una medida que puede aumentar los gastos durante el evento.

La FIFA apuesta por convertir cada parte del torneo en una experiencia comercial. Camisetas, álbumes, boletos de recuerdo y ahora fragmentos del campo forman parte de esa estrategia.

El problema es que el entusiasmo tiene límite cuando el bolsillo empieza a pesar. Para quienes pueden pagarlo, una pieza del césped de la final será un recuerdo único. Para muchos otros, será otra señal de que el Mundial más grande de la historia también podría ser uno de los menos accesibles.