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Mbappé se redime y Francia golpea primero ante Marruecos

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El portero de Marruecos, Yassine Bono Bounou (izquierda), ataja un penalti lanzado por Kylian Mbappé, de Francia (derecha), durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos, en Boston, EE. UU., el 9 de julio de 2026. (Francia, Marruecos) EFE/EPA/GREG M. COOPER

Francia encontró finalmente el gol que tanto había buscado ante Marruecos. Después de una primera mitad frustrante, marcada por el penalti fallado de Kylian Mbappé y las atajadas de Yassine Bounou, el capitán francés apareció en el minuto 59 para poner el 1-0 en los cuartos de final del Mundial 2026.

El tanto llegó como una liberación para el equipo de Didier Deschamps, que había dominado gran parte del partido, pero no lograba romper la resistencia marroquí. Francia había acumulado llegadas, remates y presión ofensiva, aunque Marruecos consiguió sostener el empate hasta el descanso con orden defensivo y una actuación decisiva de Bono.

La historia pudo cambiar antes. En el minuto 27, Francia tuvo un penalti tras una falta de Noussair Mazraoui sobre Mbappé, sancionada después de revisión del VAR. El delantero del Real Madrid tomó la responsabilidad, pero Bounou le ganó el duelo y mantuvo el 0-0, aumentando la tensión de una eliminatoria cargada de historia y revancha.

Mbappé no se escondió después del error. Siguió buscando espacios, atacando a la defensa marroquí y cargando con el peso ofensivo de Francia. Su gol en la segunda parte fue una respuesta de carácter, especialmente en un partido donde cada oportunidad podía definir el pase a semifinales.

Marruecos, que juega sin Ismael Saibari por una lesión muscular sufrida en octavos ante Canadá, ahora queda obligado a cambiar el plan. Hasta el gol francés, el equipo africano había priorizado resistir, cerrar espacios y esperar alguna transición. Con el 1-0 en contra, deberá arriesgar más ante una Francia que puede castigar cualquier espacio.

El partido todavía está abierto, pero el golpe psicológico es fuerte. Marruecos había logrado frustrar a Francia durante casi una hora y había sobrevivido a la ocasión más clara del primer tiempo. Sin embargo, Mbappé encontró la manera de romper el muro y poner a los franceses más cerca de otra semifinal mundialista.

Para Francia, el gol confirma su jerarquía en un momento clave. Para Marruecos, el desafío ahora es enorme: reaccionar ante una de las selecciones más poderosas del torneo y evitar que el sueño mundialista termine otra vez frente al mismo rival que lo frenó en Catar 2022.

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