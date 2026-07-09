México anunció que presentará denuncias ante autoridades de Estados Unidos por la muerte de mexicanos bajo custodia del ICE y durante operativos migratorios, en un nuevo paso legal que eleva la tensión bilateral por la política migratoria estadounidense.

El canciller Roberto Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales contra quien resulte responsable ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo, dijo, es que se investigue en el ámbito penal lo que está ocurriendo con ciudadanos mexicanos.

La medida llega después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que fue baleado por un agente del ICE durante un operativo en Houston, Texas. De acuerdo con reportes del caso, Salgado murió horas después en un hospital. Autoridades estadounidenses han sostenido que el disparo ocurrió durante una operación migratoria, mientras familiares y defensores de derechos civiles han pedido una investigación independiente.

Velasco señaló que México pasará del ámbito diplomático a acciones legales directas. Según el funcionario, el Gobierno mexicano también emprenderá acciones civiles contra empresas que operan centros de detención en Estados Unidos, a las que acusa de mantener condiciones violatorias de derechos humanos.

El Gobierno mexicano afirma que al menos 17 mexicanos han muerto en situaciones relacionadas con acciones del ICE desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. De esos casos, 14 habrían ocurrido en centros de detención y tres durante operativos migratorios.

Además de las denuncias en Estados Unidos, México planea acudir junto con organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar protección para personas mexicanas en centros de detención. Entre las medidas buscadas estarían mecanismos cautelares para prevenir nuevas muertes o abusos.

Velasco también dijo que el Gobierno mexicano exigirá al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, protección para los mexicanos detenidos por el ICE. La cancillería mantendrá conversaciones con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades estadounidenses.

El anuncio fue presentado como una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió acciones legales contundentes ante lo que el Gobierno mexicano considera una tragedia dolorosa y una prioridad diplomática. Velasco subrayó que la defensa de los derechos humanos de los connacionales será el punto central de las conversaciones con Washington.

El caso de Salgado Araujo ha generado indignación en Houston. Su familia sostiene que era un trabajador de la construcción, que llevaba décadas viviendo en Estados Unidos y que no merecía morir durante un operativo migratorio. Legisladores y organizaciones civiles también han pedido transparencia sobre el uso de fuerza por parte de agentes federales.

El ICE y las autoridades federales estadounidenses enfrentan ahora mayor presión para explicar las circunstancias del operativo, la actuación del agente involucrado y las condiciones dentro de los centros de detención donde murieron otros mexicanos. Para México, la respuesta ya no será solo consular o diplomática, sino jurídica.

La disputa ocurre en medio de un endurecimiento de la política migratoria estadounidense bajo la Administración Trump. Las redadas, detenciones y condiciones de custodia se han convertido en un tema central para México, que busca mostrar una postura más firme frente a casos que involucran a sus ciudadanos.

La pregunta clave será si las denuncias logran abrir investigaciones penales o civiles con consecuencias concretas. Por ahora, México envía un mensaje claro: las muertes de migrantes bajo custodia o durante operativos del ICE no quedarán solo en reclamos diplomáticos.