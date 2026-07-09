Suiza llega a los cuartos de final del Mundial 2026 con una historia que mezcla disciplina europea, fútbol sevillano y raíces latinas. Rubén Vargas y Ricardo Rodríguez comparten selección, banda izquierda y ciudad de residencia, aunque en Sevilla vivan separados por una de las rivalidades más intensas del fútbol español.

Antes de que Vargas fichara por el Sevilla en enero de 2025, Rodríguez, jugador del Betis, le explicó con humor lo que significaba mudarse a esa ciudad: podía ir, pero no esperara que los vieran juntos en un restaurante. La frase resume la tensión local entre dos clubes vecinos, pero ahora ambos tienen un objetivo común mucho más grande: llevar a Suiza a la primera semifinal mundialista de su historia moderna.

El equipo de Murat Yakin viene de eliminar a Colombia en una tanda de penaltis que confirmó su carácter competitivo. Después de 120 minutos sin goles, Vargas fue el encargado de ejecutar el lanzamiento decisivo y sellar el pase helvético. Suiza no alcanzaba unos cuartos de final desde 1954, cuando fue anfitriona del torneo.

Vargas llega como uno de los hombres del momento en la Nati. Pese a las molestias musculares que afectaron su temporada y limitaron su continuidad, ha dejado dos goles, una asistencia y el penalti más importante de su carrera. Ante Colombia comenzó en el banquillo, entró en la prórroga y fue elegido por Yakin para asumir el remate final.

Después del partido, el atacante dijo que sintió la energía positiva del equipo y de los aficionados. Esa confianza explica por qué se animó a tomar la responsabilidad en una noche de máxima presión. Para Suiza, ese penalti no fue solo un gol, fue el cierre de una espera de 72 años.

Ricardo Rodríguez representa otro tipo de fortaleza. Aporta experiencia, calma y lectura defensiva. Con más de 140 partidos internacionales, es uno de los referentes de la selección y un jugador que rara vez pierde el control. Yakin lo ha definido como un futbolista muy inteligente, de buen posicionamiento, seguro con el balón y siempre con un plan.

Rodríguez también tiene una cuenta pendiente con Argentina. Fue parte del equipo suizo que enfrentó a la Albiceleste en los octavos del Mundial 2014, cuando Ángel Di María marcó en el minuto 114 tras una jugada de Lionel Messi. Ahora, en su cuarta Copa del Mundo, el defensor vuelve a cruzarse con el argentino al que ha calificado como “el mejor”.

La conexión latina de ambos añade otra capa a esta historia. Rodríguez es hijo de padre español y madre chilena. Vargas, de padre dominicano, creció con una herencia caribeña que incluso lo acercó al béisbol en sus primeros años. En una selección profundamente multicultural, ellos representan una parte del carácter latino que también forma la identidad suiza actual.

Ese componente no es menor. Gran parte de la plantilla de Suiza está formada por hijos de inmigrantes nacidos en el país o por futbolistas nacidos fuera de sus fronteras. El propio Yakin tiene raíces turcas, mientras el capitán Granit Xhaka tiene origen albanokosovar. La Nati se ha convertido en un reflejo de una Suiza diversa, moderna y competitiva.

El rival del sábado será el más exigente posible. Argentina llega como campeona del mundo, con Messi liderando la tabla de goleadores del torneo y con una capacidad emocional enorme para sobrevivir a partidos límite. Pero también llega con señales de fragilidad tras sufrir ante Cabo Verde y remontar de manera dramática contra Egipto.

Ahí aparece la oportunidad suiza. No necesita dominar la posesión ni ganar el debate estético. Su fortaleza está en el orden, la paciencia, la experiencia y la capacidad para llevar el partido hacia zonas incómodas. Si logra frustrar a Argentina y alargar el duelo, puede volver a poner a prueba los nervios del campeón.

Vargas y Rodríguez serán piezas importantes en ese plan. Uno puede romper, acelerar y aparecer en el área. El otro puede sostener, ordenar y usar su experiencia para contener los momentos de mayor presión. Juntos forman una banda izquierda con acento sevillano y sangre latina.

Suiza ya dejó fuera a Colombia y ahora quiere hacer algo todavía más grande: frenar a Messi y meterse por primera vez en una semifinal mundialista. Para lograrlo, necesitará algo más que disciplina. Necesitará carácter, precisión y una noche perfecta. Vargas y Rodríguez tienen claro el desafío: esta vez, no quieren ser parte de la historia de Messi, quieren escribir la suya.