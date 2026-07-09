Guido Rodríguez salió en defensa de la selección argentina tras las críticas recibidas por las decisiones arbitrales en la victoria ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista, presentado oficialmente como nuevo jugador del Valencia, aseguró que intenta tomar esos comentarios con naturalidad, pero dejó una frase clara sobre el ciclo ganador de la Albiceleste: “Suerte tantos años es difícil tener”.

El argentino habló durante su presentación en Mestalla, donde firmó contrato hasta 2028, con opción a una temporada adicional. Aunque no fue convocado para este Mundial, Guido sigue de cerca el camino del equipo de Lionel Scaloni y se mostró como “un argentino más” alentando a la selección.

Las críticas se intensificaron después del partido ante Egipto, en el que Argentina remontó un 0-2 y ganó 3-2 con goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. El encuentro terminó marcado por reclamos arbitrales y por la sensación de que la campeona del mundo volvió a sobrevivir en una noche límite.

Guido dijo entender la frustración de quienes sienten que una decisión no los favorece dentro de la cancha. Según explicó, a todos los futbolistas les ha pasado creer que una jugada debió cobrarse de otra forma. Sin embargo, rechazó la idea de que los éxitos argentinos puedan explicarse simplemente por suerte o por ayudas externas.

“Cuando yo era parte del grupo sabía la mentalidad que tenía; no es suerte, es otra cosa, y se queda demostrado”, afirmó el mediocampista. Su mensaje apunta directamente al corazón de la llamada Scaloneta: un equipo que ha construido su ciclo con títulos, resiliencia y una fuerte identidad colectiva.

Guido formó parte de esa etapa dorada. Fue campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Aunque ahora mira el torneo desde fuera, conoce el vestuario y la mentalidad que sostiene al grupo que busca la cuarta estrella para Argentina.

El jugador reconoció que vive el Mundial con sensaciones extrañas. Después de haber sido parte del plantel campeón en Qatar, quedar fuera de la lista definitiva no fue sencillo. Aun así, aseguró que desde el momento en que supo que no iba a estar, decidió acompañar a la selección como cualquier hincha argentino.

“Estuvo cerca, pero la selección tiene grandes jugadores y otros que se han quedado fuera también”, señaló. La frase refleja una realidad dura para muchos campeones del ciclo: el nivel de competencia interna en Argentina es altísimo y Scaloni ha tenido que tomar decisiones difíciles.

Para Guido, lo más importante es que el equipo sigue demostrando calidad y mentalidad. La remontada ante Egipto, más allá de la polémica, refuerza esa idea. Argentina sufrió, estuvo al borde de la eliminación y aun así encontró respuestas en el tramo final, con Messi otra vez como figura y Enzo Fernández como héroe del descuento.

Su defensa también llega en un momento especial para su carrera. El volante inicia una nueva etapa en Valencia, donde busca consolidarse y volver a mostrar el nivel que lo llevó a la selección. El club español apuesta por su experiencia, equilibrio y capacidad para ordenar el mediocampo.

Aunque la puerta de la selección no parece ser el tema central inmediato, Guido no la cierra. Su prioridad será rendir en Valencia, recuperar continuidad y sostenerse físicamente. En una Argentina con tanta competencia, cualquier regreso dependerá de rendimiento, contexto y necesidades del cuerpo técnico.

Mientras tanto, su respaldo a la Albiceleste fue firme. En medio de acusaciones, sospechas y críticas, Guido Rodríguez eligió defender la legitimidad de un equipo que conoce desde adentro. Para él, los títulos y las remontadas no se explican por casualidad.

Argentina sigue viva en el Mundial y enfrentará a Suiza en cuartos de final. Guido lo verá desde afuera, pero con la autoridad de quien ya levantó la Copa y sabe lo que ocurre dentro de ese vestuario. Su mensaje fue simple: cuando un equipo gana durante tantos años, la suerte deja de ser explicación suficiente.