El Mundial 2026 llega a los cuartos de final dejando una colección de récords que será difícil de repetir. La primera Copa del Mundo con 48 selecciones, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, no solo ha multiplicado partidos y emociones, también ha producido marcas goleadoras, logros individuales y cifras de asistencia que ya forman parte de la historia del torneo.

Hasta el final de los octavos de final se habían marcado 280 goles, según datos oficiales de la FIFA. La cifra confirma el impacto del nuevo formato y el peso de una generación de atacantes que está llevando el torneo a un nivel estadístico muy poco común.

El protagonismo goleador tiene tres nombres enormes. Lionel Messi lidera la tabla de artilleros con ocho tantos y además amplió su récord como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 21 celebraciones. Kylian Mbappé y Erling Haaland lo siguen de cerca, con siete goles cada uno.

Es la primera vez que tres jugadores alcanzan siete o más goles en una misma edición de la Copa del Mundo. Ese dato resume el nivel ofensivo del torneo y abre una carrera muy cerrada por la Bota de Oro, con Messi todavía en competencia y Mbappé y Haaland presionando en la recta final.

Mbappé también sigue escalando en la tabla histórica. Con 19 goles mundialistas, el delantero francés está a solo dos de Messi. Además, ha reforzado su reputación como jugador decisivo en fases eliminatorias, donde ya suma registros que lo colocan entre los grandes nombres del torneo.

Otro momento histórico llegó con el gol número 3.000 en la historia de los Mundiales. El honor fue para Enzo Fernández, autor del tanto que completó la remontada de Argentina por 3-2 ante Egipto en los octavos de final. Tal vez en el momento no pareció más que un gol agónico, pero quedó marcado como una cifra redonda para la historia.

El gol 2.000 había llegado en Alemania 2006, por medio del sueco Marcus Allbäck en un Suecia-Inglaterra que terminó 2-2. El gol 1.000 fue obra del neerlandés Rob Rensenbrink contra Escocia en el Mundial de 1978. Ahora, Enzo se suma a esa lista particular de nombres unidos por el peso de la estadística.

España también dejó su propia marca. Unai Simón completó, tras el partido de octavos ante Portugal, 609 minutos sin encajar gol en Mundiales. El registro supera con claridad los 517 minutos del italiano Walter Zenga en Italia 1990 y refuerza una de las grandes fortalezas de la selección española en este torneo: su defensa.

El Mundial también ha sido terreno para registros físicos y técnicos. Kylian Mbappé marcó el sprint más rápido de la competición, con 37,6 kilómetros por hora. El senegalés Pape Gueye firmó el disparo más potente hasta ahora, con un remate de 131,9 kilómetros por hora. Y el belga Hans Vanaken convirtió uno de los goles más lejanos, desde 32,45 metros, aprovechando un error del arquero estadounidense Matt Freese.

Fuera del campo, la marca más impresionante está en las gradas. Más de 6,25 millones de aficionados han asistido a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, una cifra sin precedentes para una Copa del Mundo. El nuevo formato, la cantidad de sedes y la enorme capacidad de los recintos norteamericanos han convertido esta edición en la de mayor asistencia total registrada.

Esa cifra también habla del peso comercial del torneo. Con más equipos, más partidos y más mercados involucrados, el Mundial 2026 ha ampliado su escala a un nivel que difícilmente podrá compararse con ediciones anteriores de 32 selecciones. La pregunta será si el crecimiento mantiene la calidad competitiva o si la FIFA deberá ajustar detalles para futuras ediciones.

Por ahora, el balance estadístico es contundente. Hay más goles, más público, más figuras en disputa directa y más marcas individuales cayendo en tiempo real. La expansión a 48 equipos podía generar dudas, pero en números ya produjo una Copa de dimensiones históricas.

Con los cuartos de final por delante, todavía queda margen para más récords. Messi puede ampliar su ventaja histórica, Mbappé puede acercarse aún más, Haaland sigue en carrera y selecciones como España, Francia, Argentina, Inglaterra y Noruega tienen figuras capaces de cambiar cualquier tabla.

El Mundial 2026 ya no necesita esperar a la final para ser recordado. Por volumen, espectáculo y marcas, ya dejó huella. Ahora falta saber qué récord sobrevivirá al cierre del torneo y cuál caerá en la etapa donde cada gol pesa más que nunca.