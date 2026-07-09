Francia volvió a frenar el sueño de Marruecos. Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, la selección francesa ganó 2-0 en Boston y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará el 14 de julio en Dallas al ganador del partido entre España y Bélgica.

El partido tuvo dos caras para Mbappé. En la primera mitad, el capitán francés falló un penalti que pudo abrir el marcador mucho antes. Yassine Bounou, otra vez figura para Marruecos, le detuvo el lanzamiento en el minuto 28 y mantuvo con vida a los africanos hasta el descanso.

Francia había dominado el primer tiempo, pero se encontró con un muro. Bono respondió ante el penalti, ante remates desviados y ante centros peligrosos que amenazaban con romper el equilibrio. Marruecos resistió con orden, aunque casi sin presencia ofensiva, apostando a sostener el cero y buscar una oportunidad aislada.

Pero en el segundo tiempo apareció la jerarquía francesa. Mbappé marcó en el minuto 60 y transformó la frustración del penalti fallado en redención. Su gol cambió el tono del partido, obligó a Marruecos a adelantar líneas y liberó a una Francia que, hasta entonces, había jugado con ansiedad.

La anotación también tuvo peso histórico. Mbappé llegó a ocho goles en este Mundial e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del torneo. Además, alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo y quedó a solo uno del argentino, que lidera la clasificación histórica con 21.

Seis minutos después, Dembélé cerró el partido con el 2-0. El extremo francés firmó su quinto gol del torneo y confirmó el enorme poder ofensivo de una selección que tiene varias vías para hacer daño. Si Mbappé es la figura central, Dembélé ha sido uno de los socios más determinantes en la carrera de Les Bleus hacia la semifinal.

Para Marruecos, la derrota deja una sensación dura pero digna. El equipo de Walid Regragui volvió a competir en una instancia grande y volvió a encontrarse con Francia, la misma selección que lo eliminó en la semifinal de Catar 2022. Esta vez no fue por falta de carácter, sino por la diferencia de pegada en los momentos clave.

El penalti detenido por Bono mantuvo la esperanza marroquí durante casi una hora. Pero el equipo africano no logró generar suficiente peligro para poner realmente en problemas a Francia. La ausencia de mayor profundidad ofensiva terminó pesando ante un rival que no perdona cuando encuentra espacios.

Francia, en cambio, confirmó que sabe ganar de distintas maneras. Puede golear, puede sufrir, puede resistir partidos físicos y también puede resolver cuando sus estrellas fallan una ocasión grande. Esa capacidad de recuperación es una señal fuerte en una fase donde cada detalle decide el futuro.

La selección de Didier Deschamps sigue con vida y mantiene intacta la posibilidad de llegar a una tercera final mundialista consecutiva. Después del subcampeonato en Catar 2022 y el título de 2018, Francia vuelve a instalarse entre las cuatro mejores del mundo con una generación que combina experiencia, velocidad y una profundidad ofensiva difícil de igualar.

Ahora espera por España o Bélgica. Si avanza España, será un duelo de máxima exigencia entre una defensa que no ha encajado goles y el ataque más explosivo del torneo. Si pasa Bélgica, Francia se medirá con un rival de enorme talento ofensivo y viejas cuentas europeas.

El mensaje francés quedó claro en Boston: Mbappé puede fallar, pero también puede levantarse. Dembélé puede sentenciar. Y Francia, incluso cuando no juega perfecta, tiene recursos suficientes para seguir avanzando. Marruecos se va con orgullo, pero Francia se queda con el boleto a semifinales y con su gran estrella cada vez más cerca de la historia.