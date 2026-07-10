España golpeó primero en Los Ángeles. La selección de Luis de la Fuente se adelantó 1-0 ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Fabián Ruiz en el minuto 30, en un partido que definirá al rival de Francia en semifinales.

El tanto llegó después de una acción insistente de La Roja. Dani Olmo remató desde el centro del área y Thibaut Courtois logró rechazar el disparo, pero Fabián Ruiz apareció atento para aprovechar el rebote y abrir el marcador con un remate de derecha. Fue el premio para una España que venía manejando mejor los tiempos del partido.

El gol tiene un valor enorme por el contexto. España llegó a este cruce con una defensa perfecta, sin haber encajado goles en sus primeros cinco partidos del torneo. Con esa ventaja en el marcador, el equipo español puede jugar desde una de sus mayores fortalezas: el control, la paciencia y la solidez defensiva.

Bélgica, por su parte, recibió un golpe incluso antes del inicio. Su capitán Youri Tielemans se lesionó durante el calentamiento y tuvo que ser reemplazado de última hora por Hans Vanaken. La baja obligó a ajustar el mediocampo de Rudi García en un partido que ya exigía máxima precisión.

Pese a ese contratiempo, Bélgica recuperó a Kevin De Bruyne en el once titular. El mediocampista es la principal esperanza belga para ordenar el juego, conectar con Jérémy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere, y encontrar espacios ante una España que concede muy poco.

La Roja salió con Unai Simón en portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri y Fabián Ruiz en la base del mediocampo; y Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal en ataque. La estructura volvió a mostrar equilibrio entre posesión, presión y llegada desde segunda línea.

El tanto de Fabián también confirma la variedad de recursos españoles. En los últimos partidos, España ha encontrado goles en jugadores distintos, desde Mikel Merino ante Portugal hasta Fabián ahora frente a Bélgica. Esa capacidad para no depender de un solo atacante puede ser decisiva en una fase donde los partidos se cierran mucho.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará a Francia el martes en Dallas. Los franceses ya aseguraron su boleto a semifinales tras vencer 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Eso añade todavía más peso al partido: no solo está en juego una semifinal, sino un cruce enorme contra uno de los ataques más fuertes del torneo.

Por ahora, España tiene la ventaja y el control emocional del duelo. Bélgica necesita reaccionar sin desordenarse, porque dejar espacios ante Lamine Yamal, Dani Olmo y Oyarzabal puede ser fatal. La Roja, en cambio, tiene que sostener su plan y evitar que Courtois, De Bruyne o Doku cambien el ritmo del partido.

El 1-0 no sentencia nada, pero coloca a España en el escenario que más le conviene: arriba en el marcador, con una defensa imbatida y con Bélgica obligada a asumir riesgos. Si mantiene la concentración, La Roja estará cada vez más cerca de volver a unas semifinales mundialistas.