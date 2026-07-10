La Odisea” llega al cine bajo la mirada de Christopher Nolan, quien transforma la epopeya de Homero en una aventura de gran escala sobre la guerra, el regreso a casa y las consecuencias de las decisiones humanas. La película, protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, se estrena el 17 de julio y promete ser uno de los grandes eventos cinematográficos del verano.

Nolan explicó a EFE que su adaptación de “La Odisea” busca reflexionar sobre las secuelas de un conflicto armado y sobre el verdadero significado del hogar. Para el director británico, el cine no tiene que ofrecer respuestas simples, sino plantear preguntas que acompañen al espectador después de salir de la sala.

La historia sigue a Odiseo, interpretado por Matt Damon, en su peligroso viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. En el camino enfrenta dioses, criaturas, tentaciones, pérdidas y decisiones que ponen a prueba su identidad. Aunque se trata de una historia de hace casi 3.000 años, Nolan insiste en que su estructura sigue siendo sorprendentemente moderna.

El director, conocido por películas como “Oppenheimer”, “Dunkerque” e “Inception”, destacó que el poema original ya tiene una estructura no cronológica muy sofisticada, con historias dentro de historias y recuerdos dentro de recuerdos. Por eso, decidió mantenerse fiel a esa forma narrativa, que encaja naturalmente con su propio interés por el tiempo, la memoria y la percepción.

Damon describió a Odiseo como un personaje complejo, marcado por sus errores y por las consecuencias de lo que vivió durante dos décadas lejos de casa. Para el actor, esa humanidad imperfecta explica por qué el personaje ha seguido conectando con lectores y espectadores durante siglos.

Anne Hathaway interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo, quien resiste la presión de los pretendientes que ocupan su palacio mientras espera noticias de su marido. La actriz señaló que su personaje carga con el peso de la incertidumbre, sin saber cuánto tiempo deberá aguantar ni si Odiseo volverá algún día.

Tom Holland da vida a Telémaco, el hijo que creció bajo la sombra de un padre convertido en mito. El actor explicó que su personaje idealiza a Odiseo y cree en esa leyenda, una mirada que le permitió explorar temas como el amor, la lealtad, el deseo de pertenecer, el fracaso y la necesidad de enfrentar las consecuencias.

El reparto también incluye figuras como Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o y Robert Pattinson, dentro de una producción que busca combinar espectáculo mitológico con una mirada emocional más íntima. AP señala que Nolan recurrió a barcos reales, locaciones físicas y efectos prácticos para dar peso tangible a una historia llena de elementos fantásticos.

Uno de los mayores atractivos técnicos de la película es su uso del formato IMAX. Nolan dijo que cumplió una ambición que tenía desde los 16 años: rodar una película completa en ese formato. La decisión busca ofrecer una experiencia visual más envolvente, pensada para que el público sienta la escala del viaje y la dureza del mundo que atraviesa Odiseo.

“La Odisea” fue rodada en países como Grecia y Marruecos, entre otros escenarios, y forma parte de una apuesta por recuperar el cine épico como experiencia de sala. En una época dominada por pantallas pequeñas y consumo rápido, Nolan vuelve a defender el ritual de ver una película grande en una sala oscura.

La adaptación no solo mira al pasado. También toca preguntas muy actuales: qué deja una guerra en quienes sobreviven, qué significa regresar después de haber cambiado y si el hogar es un lugar, una persona o una promesa que se intenta conservar.

Con “La Odisea”, Nolan se enfrenta a uno de los textos fundacionales de la literatura occidental. El desafío es enorme, pero también claro: convertir un mito antiguo en una experiencia cinematográfica contemporánea sin quitarle su misterio. Si la película logra eso, Odiseo volverá a viajar, pero esta vez con el público dentro del barco.