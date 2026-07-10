Crean una célula sintética capaz de crecer, dividirse y competir

Una célula sintética capaz de completar un ciclo celular fue creada desde cero a partir de componentes químicos no vivos, en un avance que podría abrir nuevas puertas para la medicina, la ingeniería y la biología sintética. El proyecto, llamado SpudCell, fue desarrollado por equipos de la Universidad de Minnesota y presentado como un paso importante para entender hasta dónde puede llegar la construcción artificial de sistemas parecidos a la vida.

El hallazgo todavía debe tomarse con cautela, porque el estudio no ha sido publicado en una revista científica revisada por pares. Sin embargo, sus autores aseguran que lograron reproducir en un sistema químico varios comportamientos básicos de una célula: adquirir recursos, crecer, replicar su genoma, dividirse y competir con otras variantes durante varias generaciones.

Kate Adamala, una de las investigadoras principales, explicó que el equipo logró replicar en química lo que antes solo se asociaba con la biología. Según la científica, funciones fundamentales como el crecimiento y la replicación no requieren una “chispa mágica”, sino un conjunto de procesos moleculares que pueden ser diseñados y organizados.

SpudCell no es una célula viva como las naturales, ni funciona con la misma autonomía. El sistema todavía depende de nutrientes y componentes externos. Aun así, representa un avance porque fue construido desde abajo, es decir, a partir de piezas químicas conocidas y no mediante la modificación de una célula ya existente.

Una de sus características más llamativas es su forma de dividirse. Las células naturales usan una estructura interna llamada citoesqueleto para organizar la división celular. SpudCell evita ese mecanismo con proteínas que se agrupan en la superficie de la membrana hasta generar tensión suficiente para que la célula se separe.

Los investigadores también introdujeron una modificación genética que permitió que algunas células sintéticas crecieran más rápido y produjeran más descendencia. Después de cinco generaciones, esa variante superó a la original, especialmente en condiciones de escasez de nutrientes. Para los científicos, esto demuestra que la selección y la competencia pueden operar en un sistema químico sintético.

El genoma artificial de SpudCell también es notable por su tamaño reducido. Tiene unos 90.000 pares de bases, una cifra muy inferior a los 3.000 millones del genoma humano y menor que el mínimo de 113.000 pares de bases que algunos biólogos habían planteado como necesario para una célula viva. En lugar de un único cromosoma, su información genética se reparte en siete plásmidos de ADN, lo que permite programar funciones de manera modular.

A futuro, los investigadores creen que este tipo de célula podría realizar transformaciones moleculares difíciles o imposibles para la química industrial tradicional. Eso podría tener aplicaciones en medicina molecular, producción de fármacos, nuevos materiales y procesos de fabricación más limpios.

Pero el camino todavía es largo. El propio equipo reconoce que falta convertir la fabricación de SpudCell en una plataforma robusta, estable y útil a escala. También será necesario establecer estándares comunes entre laboratorios para definir qué debe considerarse una célula sintética funcional.

Como parte de ese esfuerzo, los investigadores impulsan Biotic, una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar células sintéticas definidas química y funcionalmente. Su objetivo es promover avances en bioingeniería de forma abierta y responsable.

SpudCell no resuelve el misterio de la vida, pero sí mueve una frontera importante. Muestra que algunos comportamientos básicos de una célula pueden diseñarse desde componentes no vivos. Y aunque todavía no estamos ante vida artificial plena, el avance acerca a la ciencia a una pregunta cada vez más concreta: cuánto de la vida puede construirse, programarse y usar para resolver problemas reales.