La enfermedad del legionario ha generado preocupación en Manhattan tras un brote localizado en el Upper East Side, específicamente en sectores de Carnegie Hill y Yorkville. Aunque algunas personas lo han llamado “virus”, es importante aclarar que no se trata de un virus, sino de una neumonía causada por la bacteria Legionella.

Según datos de salud pública de la ciudad, el brote ha afectado a residentes, trabajadores o visitantes de una zona específica del Upper East Side. Las autoridades han reportado casos confirmados y hospitalizaciones, pero no muertes asociadas al brote hasta el momento. La vigilancia continúa activa para identificar la fuente exacta y reducir el riesgo de nuevos contagios.

La enfermedad del legionario no se transmite de persona a persona. Las personas pueden enfermarse al respirar pequeñas gotas de agua contaminadas con la bacteria. En brotes urbanos, una fuente común bajo investigación suelen ser las torres de enfriamiento ubicadas en techos de edificios comerciales, ya que pueden liberar vapor o neblina al ambiente si no reciben mantenimiento adecuado.

Las autoridades han indicado que este brote no está relacionado con el sistema de agua potable de la ciudad. Esto significa que los residentes pueden seguir tomando agua del grifo, cocinando, bañándose y usando aires acondicionados domésticos de ventana o unidades que no funcionan con torres de enfriamiento.

Los síntomas pueden parecerse a una gripe o a una infección respiratoria. Entre las señales más comunes están fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, náuseas o confusión. Estos síntomas pueden aparecer varios días después de la exposición.

Las personas mayores de 50 años, fumadores, personas con enfermedades pulmonares crónicas, defensas debilitadas o condiciones médicas previas tienen mayor riesgo de complicaciones. La enfermedad puede ser seria, pero suele tratarse con antibióticos cuando se detecta a tiempo.

Quienes viven, trabajan o visitaron recientemente la zona afectada del Upper East Side y presentan síntomas respiratorios deben comunicarse con un profesional de salud lo antes posible. También pueden llamar al 311 para recibir orientación sobre dónde buscar atención, sin importar su estatus migratorio o seguro médico.

La enfermedad del legionario requiere información clara, no pánico. La clave está en reconocer síntomas, buscar atención temprana y seguir las indicaciones oficiales mientras continúa la investigación. En salud pública, actuar rápido puede marcar una diferencia importante.