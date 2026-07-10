La clave con los calamares está en no tenerles miedo, pero tampoco confianza de más. Un minuto extra en la sartén puede cambiar una textura tierna por una gomosa. Por eso estos calamares con chile funcionan mejor con fuego alto, cocción rápida y una salsa sencilla que aporte sabor sin tapar el marisco.

La imagen muestra una preparación fresca, con anillos de calamar salteados, vegetales crujientes, hojas verdes y limón al lado. Esta receta sigue esa línea: calamares marcados en sartén, un toque de chile dulce, tomate, zanahoria, cebolla y una base ligera de ensalada. Es un plato rápido, colorido y muy útil para días calurosos.

Para que los calamares con chile queden bien, conviene secarlos antes de cocinarlos y tener todo listo antes de prender el fuego.

Ingredientes para los calamares con chile

600 g de calamares limpios, cortados en anillos

2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de salsa de chile dulce

1 cucharada de jugo de limón

1/2 cucharadita de hojuelas de chile, opcional

Sal y pimienta al gusto

1 tomate en gajos

1 zanahoria en tiras finas

1/2 cebolla morada en láminas finas

2 tazas de hojas verdes o lechuga

1 cebollín en trozos, opcional

Gajos de limón para servir

Preparación

Primero, seca muy bien los anillos de calamar con papel de cocina. Este paso ayuda a que se doren ligeramente en lugar de soltar agua en la sartén.

Luego, mezcla en un recipiente la salsa de chile dulce, el jugo de limón, las hojuelas de chile si las usas, una pizca de sal y pimienta.

Después, calienta una sartén amplia a fuego alto con el aceite de oliva. Añade el ajo y cocina apenas unos segundos, sin dejar que se queme.

A continuación, incorpora los calamares en una sola capa. Saltea durante 1 a 2 minutos, moviendo rápido, hasta que cambien de color y se vean firmes.

Agrega la mezcla de chile dulce y limón. Cocina 30 segundos más, solo para cubrir los calamares con la salsa.

Retira de inmediato del fuego.

Mientras tanto, acomoda las hojas verdes en un plato amplio. Añade el tomate, la zanahoria, la cebolla morada y el cebollín si lo usas.

Finalmente, coloca los calamares calientes sobre la ensalada y sirve con gajos de limón.

Consejos útiles

No cocines los calamares por mucho tiempo. La cocción debe ser rápida para mantenerlos tiernos.

Sécalos bien antes de saltearlos. El exceso de humedad impide que tomen buen color.

La salsa de chile dulce ya tiene azúcar, así que evita fuego bajo prolongado porque puede pegarse o quemarse.

Si quieres más frescura, añade pepino en láminas finas.

Sirve el plato apenas esté listo para que los calamares mantengan buena textura.

Cómo servir los calamares con chile

Los calamares con chile se sirven tibios sobre la ensalada, con limón fresco al lado. También pueden acompañarse con arroz blanco, pan crujiente o vegetales salteados si quieres convertirlos en una comida más completa.

Al probarlos, deben sentirse tiernos, ligeramente dulces, cítricos y con un toque de picante. Los vegetales aportan frescura y textura, mientras el limón limpia el final. Es una receta rápida, pero exige atención: aquí el tiempo de cocción lo es todo.