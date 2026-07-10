Pokémon GO volvió a sacar a miles de personas a la calle, esta vez en pleno Times Square. Para celebrar su décimo aniversario, el juego de realidad aumentada reunió a una multitud de entrenadores en Nueva York para enfrentar al legendario Mewtwo en una de las batallas presenciales más grandes en la historia de la franquicia.

La escena tuvo un fuerte valor nostálgico. Casi una década después de que Pokémon GO revolucionara los videojuegos móviles, las pantallas de Times Square se sincronizaron para mostrar la aparición de Mega Mewtwo Y y una cuenta regresiva que convirtió la plaza en un enorme escenario interactivo. El momento recreó una imagen del tráiler original de 2015, en el que una multitud se enfrentaba a Mewtwo en Nueva York.

Más de mil jugadores participaron de forma coordinada desde sus teléfonos móviles hasta derrotar al poderoso Pokémon. La batalla, organizada por Scopely, marcó una celebración simbólica para un juego que nació como fenómeno de masas y que, diez años después, sigue demostrando capacidad para reunir comunidades en espacios públicos.

Pokémon GO fue lanzado en 2016 y se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Durante su primer mes superó los 130 millones de descargas y alcanzó un pico de 232 millones de jugadores activos ese mismo año, generando casi 1.000 millones de dólares en ingresos, según datos citados por reportes especializados.

El juego no solo cambió el mercado móvil. También modificó la forma en que millones de personas interactuaban con sus ciudades, parques, monumentos y plazas. Sus mecánicas de captura, incursiones y exploración convirtieron lugares cotidianos en puntos de encuentro para jugadores de distintas edades.

La década no estuvo libre de altibajos. Durante la pandemia de covid-19, Pokémon GO tuvo que adaptarse a un mundo donde salir y reunirse dejó de ser seguro. La empresa introdujo funciones para jugar desde casa, como las incursiones remotas, lo que permitió mantener activa a una comunidad que dependía mucho del movimiento y la socialización.

Michael Steranka, vicepresidente de producto de Pokémon GO, explicó a EFE que existe una idea equivocada sobre sus usuarios actuales. Según él, no se trata solo de jugadores que quedaron atrapados en 2016, sino de millones de personas nuevas que entran al juego cada mes. Esa renovación constante ha sido clave para mantener viva la plataforma.

El juego también se ha convertido en profesión para algunos creadores de contenido y competidores. Hay jugadores dedicados a capturar, documentar y compartir su experiencia con audiencias globales, mientras el circuito competitivo de Pokémon GO ya ha coronado a figuras internacionales en torneos mundiales.

El argentino Martín “MartoGalde” Galderisi es uno de esos casos. El jugador ha logrado subir al podio en competencias mundiales de Pokémon GO y forma parte de una escena que transformó un juego de exploración urbana en una disciplina competitiva con estrategia, preparación y comunidad.

Pero el éxito también trajo críticas. Pokémon GO ha estado en el centro de debates sobre privacidad, uso de datos de ubicación y escaneos de espacios físicos. En años recientes, las funciones que recompensaban a usuarios por grabar lugares reales fueron cuestionadas por su relación con el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial espacial.

Niantic vendió en 2025 su división de videojuegos a Scopely por 3.500 millones de dólares, y esta semana el equipo cambió oficialmente su nombre a Scopely Explore, según reportes especializados. Steranka defendió que el equipo no utiliza inteligencia artificial para diseño creativo, aunque sí ve potencial en la tecnología para mejorar procesos internos.

El aniversario también anticipa nuevos eventos. Pokémon GO Fest 2026: Global se celebrará el 11 y 12 de julio, será gratuito para todos los jugadores y contará con la presencia de Mewtwo y Zeraora como parte de la celebración global.

La toma de Times Square fue más que una promoción. Fue una demostración de que Pokémon GO conserva algo difícil de sostener en la industria del videojuego: una comunidad que todavía quiere reunirse, caminar, coordinarse y vivir el juego fuera de la pantalla.

Diez años después, Mewtwo volvió a aparecer en Nueva York y miles de entrenadores respondieron. Para una franquicia que siempre ha tratado sobre salir al mundo a buscar criaturas, la imagen fue clara: Pokémon GO ya no es solo un recuerdo de 2016. Sigue vivo, sigue evolucionando y todavía puede convertir una plaza llena de pantallas en una batalla compartida.