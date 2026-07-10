Haaland y Noruega quieren seguir rompiendo límites en el Mundial 2026. La selección escandinava enfrentará este sábado a Inglaterra en Miami por un lugar en semifinales, una instancia completamente inédita para un equipo que ya hizo historia al eliminar a Brasil en octavos de final.

El partido, programado para las 17:00 hora local en el Hard Rock Stadium, tendrá como gran foco al delantero del Manchester City. Haaland llega con siete goles en el torneo y después de marcar los dos tantos del triunfo 2-1 ante Brasil, una victoria que él mismo calificó como “una locura” y que cambió para siempre el recorrido mundialista de Noruega.

El cruce tendrá un componente especial para el atacante. Inglaterra es el país donde nació y también la liga donde juega cada semana. Los defensores ingleses lo conocen bien, lo sufren en la Premier League y ahora tendrán la misión de frenarlo durante 90 minutos, o más, en un partido de máxima presión.

Noruega no es solo Haaland. Martin Odegaard, capitán del Arsenal y una de las mentes más finas del fútbol europeo, será clave para manejar los tiempos del equipo. Su conocimiento del fútbol inglés puede darle a Noruega una ventaja táctica, especialmente si logra encontrar espacios entre líneas y conectar con Alexander Sorloth, Antonio Nusa y el propio Haaland.

La selección de Stale Solbakken vive su mejor generación en décadas. Logró su primera clasificación mundialista desde 1998, dejó atrás a Italia en la fase clasificatoria y llegó a estos cuartos con una mezcla de talento, físico y confianza que ya no puede considerarse sorpresa.

Su único tropiezo en el torneo fue ante Francia, en un partido de fase de grupos donde el técnico noruego dio descanso a varios titulares pensando en las eliminatorias. Esa gestión de energías puede ser importante en Miami, donde se espera una sensación térmica cercana a los 40 grados al inicio del encuentro.

Inglaterra, en cambio, llega con más desgaste después de una batalla durísima ante México en el Estadio Azteca. El equipo de Thomas Tuchel ganó 3-2 y rompió el histórico invicto mexicano como local en Mundiales, pero lo hizo jugando más de cuarenta minutos con diez hombres por la expulsión de Jarell Quansah.

Quansah fue suspendido por dos partidos y no estará disponible ante Noruega. Su baja obliga a Tuchel a reorganizar la defensa, con John Stones y Marc Guéhi como posibles centrales titulares y Ezri Konsa como alternativa en el lateral derecho. La misión será clara: reducir los espacios para Haaland sin desordenar al equipo.

La victoria contra México también puede funcionar como impulso emocional. Inglaterra venía de dejar dudas tras tener que remontar ante República Democrática del Congo, pero sobrevivir al Azteca con un jugador menos puede fortalecer a un grupo acostumbrado a cargar con expectativas enormes.

Harry Kane y Jude Bellingham son las grandes bazas inglesas. Kane suma seis goles y sigue siendo el finalizador más fiable del equipo. Bellingham, autor de un doblete ante México, llega en uno de los momentos más importantes de su carrera internacional y será clave para romper líneas desde la segunda línea.

El duelo también tiene una capa personal atractiva: Haaland y Bellingham fueron compañeros en el Borussia Dortmund y mantienen una relación cercana, pero ahora estarán frente a frente en una eliminatoria mundialista. Uno lidera el sueño noruego. El otro carga con la esperanza inglesa.

Inglaterra parte como favorita, incluso para el propio Haaland, pero Noruega ya demostró que puede desafiar pronósticos. Eliminó a Brasil, llegó por primera vez a cuartos de un gran torneo y tiene un delantero que puede decidir una eliminatoria con una sola ocasión.

El partido promete ser una prueba de resistencia y precisión. Inglaterra deberá controlar mejor el ritmo, evitar pérdidas peligrosas y encontrar a Kane y Bellingham en zonas de daño. Noruega tendrá que resistir los tramos de dominio inglés y esperar el momento exacto para activar a Odegaard y Haaland.

Para Inglaterra, ganar significaría volver a unas semifinales mundialistas por primera vez desde 2018 y mantener vivo el sueño de “It’s coming home”. Para Noruega, sería cruzar una frontera desconocida y confirmar que esta generación no está de paso.

Miami será el escenario de un choque entre historia y ambición. Inglaterra quiere cumplir una promesa que arrastra desde hace décadas. Noruega quiere escribir una página que nunca antes pudo imaginar. Y en el centro de todo estará Haaland, el gigante que puede convertir una oportunidad mínima en el mayor golpe del Mundial.