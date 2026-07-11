En la cocina chilena hay preparaciones que no necesitan demasiada presentación. El arrollado de huaso es una de ellas. Servido en rodajas y acompañado con un pebre fresco y bien picado, tiene esa mezcla de sabor casero, carácter campesino y espíritu festivo que hace que una mesa sencilla se sienta especial. La imagen va justamente por ese camino: carne de cerdo cocida y prensada, cortada en rebanadas, junto a un cuenco de pebre para equilibrar cada bocado.

Este plato tiene presencia, pero también tradición. El arrollado se prepara con carne de cerdo bien sazonada, enrollada y cocida hasta quedar firme, jugosa y llena de sabor. Después se enfría, se corta en rodajas y se sirve frío o a temperatura ambiente. A su lado, el pebre aporta acidez, frescura y un toque picante que corta muy bien la riqueza de la carne.

A continuación, encontrarás ambas recetas en una sola preparación, para que el resultado quede fiel al estilo de la foto y también a la lógica de una mesa chilena bien armada.

Ingredientes para el arrollado de huaso

1 1/2 kg de panceta de cerdo o una pieza de cerdo con buena proporción de grasa y carne

500 g de pulpa de cerdo o posta de cerdo, en tiras o trozos alargados

4 dientes de ajo picados o majados

2 cucharaditas de ají de color

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de pimienta negra

2 cucharaditas de sal, o al gusto

1 cucharada de vinagre

1 taza de agua

Hilo de cocina para amarrar

Preparación del arrollado de huaso

Primero, extiende la panceta sobre una superficie limpia. Si la pieza es muy gruesa, ábrela un poco para que quede más pareja y se pueda enrollar con facilidad.

Luego, mezcla en un recipiente el ajo, el ají de color, el comino, el orégano, la pimienta, la sal y el vinagre. Frota esta mezcla sobre toda la carne, tanto en la panceta como en la pulpa de cerdo.

Después, coloca la pulpa sobre la panceta, distribuyéndola de manera uniforme para formar un rollo compacto. Enrolla con firmeza y amarra con hilo de cocina a lo largo y a lo ancho, procurando que conserve bien la forma.

A continuación, coloca el rollo en una olla amplia. Añade la taza de agua, tapa y cocina a fuego bajo durante unas 2 horas, girándolo de vez en cuando para que la cocción sea pareja. Si hace falta, agrega un poco más de agua, pero sin cubrir completamente la carne.

Cuando el arrollado esté bien cocido y tierno, retíralo de la olla. Déjalo enfriar un poco y luego envuélvelo o presiónalo ligeramente para que conserve una forma compacta al enfriarse.

Finalmente, refrigéralo durante varias horas o de un día para otro. Ese descanso ayuda a que el arrollado de huaso se afirme y pueda cortarse en rodajas limpias, como en la imagen.

Ingredientes para el pebre chileno

2 tomates maduros, picados en cubos pequeños

1/2 cebolla pequeña, picada finamente

1/2 taza de cilantro fresco picado

1 ají verde o chile fresco, picado muy fino

1 diente de ajo pequeño, rallado o picado

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de vinagre

1 cucharada de jugo de limón

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Preparación del pebre chileno

Primero, coloca en un cuenco el tomate, la cebolla, el cilantro, el ají y el ajo.

Luego, agrega el aceite, el vinagre y el jugo de limón. Sazona con sal y pimienta.

Después, mezcla bien y deja reposar durante 15 o 20 minutos. Así la cebolla se suaviza y el pebre gana mejor equilibrio.

Si al probarlo sientes que le falta fuerza, añade un poco más de limón o una pizca adicional de sal. El pebre debe quedar fresco, jugoso y con un picor moderado.

Cómo servir el arrollado de huaso con pebre

Una vez frío, corta el arrollado de huaso en rodajas medianas y acomódalas en una fuente. Sirve el pebre en un cuenco aparte, tal como se ve en la foto, para que cada persona se sirva a gusto.

Además, puedes acompañarlo con pan, galletas saladas o sopaipillas. También funciona muy bien como entrada en reuniones, almuerzos familiares o mesas de fiesta.

Consejos útiles para que ambas recetas queden mejor

Refrigera el arrollado antes de cortarlo. Si lo cortas tibio, se puede desarmar.

No elimines toda la grasa de la panceta. Esa grasa le da al arrollado de huaso parte de su sabor y su textura.

Pica el pebre a mano. Esa textura irregular y fresca hace la diferencia.

Si quieres un pebre más suave, deja la cebolla unos minutos en agua fría y luego escúrrela bien.

El arrollado puede prepararse con anticipación. De hecho, al día siguiente suele quedar incluso mejor.

Hay platos que se apoyan entre sí y este es uno de ellos. El arrollado de huaso aporta profundidad, condimento y una textura firme que invita a cortar una rodaja más. El pebre, por su parte, refresca, despierta y limpia el paladar. Juntos forman una combinación clásica, de esas que no pasan de moda porque siguen haciendo exactamente lo que prometen: dar ganas de sentarse, comer despacio y repetir.