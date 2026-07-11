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Vacunas de ARNm: qué dice la evidencia sobre su seguridad y futuro médico

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La medicina genética y la terapia génica, así como las innovaciones biotecnológicas como las vacunas de ARNm y la edición con CRISPR, representadas por una jeringa —símbolo del equipo médico utilizado para la vacunación— como medicina regenerativa para la atención preventiva.© Skypixel | Dreamstime.com

Las vacunas de ARNm se convirtieron en una de las herramientas médicas más importantes durante la pandemia de covid-19, pero su impacto va más allá de esa emergencia sanitaria. Un amplio análisis publicado en The Lancet y liderado por investigadores de la Universidad de Columbia Británica revisó su diseño, fabricación, eficacia, seguridad y seguimiento en el mundo real.

El estudio concluye que las vacunas de ARNm han demostrado ser seguras y eficaces frente a enfermedades infecciosas, incluida la covid-19 grave, en distintos grupos de población. Entre ellos se incluyen niños, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas, grupos que suelen requerir especial atención en cualquier estrategia de vacunación.

A diferencia de algunas ideas erróneas que todavía circulan, las vacunas de ARNm no alteran el ADN de las personas. Su función es dar instrucciones temporales a las células para que produzcan una proteína específica que ayuda al sistema inmune a reconocer una amenaza y responder mejor si se expone al virus real. Ese mensaje no permanece de forma indefinida en el cuerpo.

Como ocurre con cualquier vacuna o medicamento, pueden presentarse efectos secundarios. La mayoría suelen ser leves y temporales, como dolor en el brazo, cansancio, fiebre o malestar general. También se han identificado eventos raros, como miocarditis y pericarditis, observados con mayor frecuencia en hombres jóvenes después de la segunda dosis de algunas vacunas contra la covid-19.

Según los datos citados en el análisis, los casos de miocarditis y pericarditis fueron poco frecuentes en la vigilancia del mundo real. Además, el riesgo asociado a la vacunación fue descrito como significativamente menor que el riesgo de desarrollar estas condiciones después de una infección por SARS-CoV-2. Este tipo de comparación es importante para comunicar los riesgos con proporción y no desde el miedo.

El estudio también destaca un punto clave: la confianza pública no se construye minimizando dudas, sino ofreciendo información clara, accesible y basada en evidencia. La desinformación, junto con la desconfianza histórica hacia algunos sistemas de salud, ha influido en la aceptación desigual de estas vacunas en distintos países y comunidades.

El futuro de las vacunas de ARNm es amplio. Ya se investigan posibles aplicaciones contra la gripe, el virus respiratorio sincitial, algunos tipos de cáncer y ciertas enfermedades autoinmunes. Su ventaja principal es la flexibilidad: esta tecnología puede adaptarse con rapidez ante nuevas amenazas o necesidades médicas específicas.

Las vacunas de ARNm ya cambiaron la forma en que la ciencia responde a emergencias sanitarias. Su próximo reto será mantener una vigilancia rigurosa, mejorar el acceso global y garantizar que sus beneficios lleguen también a países y comunidades con menos recursos. La innovación importa, pero la equidad también decide quién se beneficia de ella.

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