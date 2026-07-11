El espacio está protegido por un tratado internacional que prohíbe colocar armas nucleares en órbita, pero existe un problema clave: no hay una forma técnica y abierta de verificar si un satélite realmente las transporta. Un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts propuso una posible solución basada en minisatélites capaces de detectar señales nucleares desde la distancia.

El estudio, desarrollado por Areg Danagoulian y publicado en Nature, plantea usar pequeños satélites tipo CubeSat para orbitar cerca de un satélite sospechoso y buscar neutrones generados por la interacción entre protones de alta energía y material radiactivo. Esos protones quedan atrapados en el campo magnético terrestre y, al chocar con componentes como el uranio, podrían producir una firma detectable.

La idea no es destruir, abrir ni irradiar el satélite investigado. El sistema sería pasivo: observaría las partículas emitidas de manera natural por esas interacciones y analizaría si corresponden a una posible carga nuclear. Para Danagoulian, eso podría hacerlo más viable políticamente que otros métodos invasivos de inspección.

El artículo, sin embargo, es un estudio de viabilidad. No se trata de una tecnología ya desplegada ni de un detector completamente probado. El objetivo es mostrar que el principio físico podría funcionar y que vale la pena desarrollarlo con más investigación, pruebas y consideraciones prácticas.

Según los cálculos del estudio, un CubeSat de nueve unidades, fabricado con equipos disponibles comercialmente, podría identificar un arma termonuclear desde unos cuatro kilómetros de distancia tras aproximadamente una semana de observaciones. Ese tiempo podría reducirse a pocas horas si se emplearan varios satélites sensores o si el dispositivo pudiera acercarse a menos de un kilómetro.

El contexto es delicado. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, firmado por más de un centenar de países, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, prohíbe colocar armas nucleares en órbita. Pero el tratado no cuenta con un mecanismo técnico de verificación comparable al que existe en otros ámbitos de control de armas.

La preocupación ha aumentado porque el espacio es cada vez más importante para la vida diaria y la seguridad global. Comunicaciones, GPS, internet satelital, observación climática, defensa y servicios financieros dependen de satélites. Una detonación nuclear en órbita terrestre baja podría dañar o destruir muchos de esos sistemas.

El MIT recuerda el precedente de 1962, cuando Estados Unidos detonó una ojiva termonuclear en el espacio durante la prueba Starfish Prime. La explosión dañó o destruyó varios de los satélites existentes en aquel momento y mostró el enorme riesgo de una detonación nuclear fuera de la atmósfera.

El debate también se ha intensificado por sospechas de inteligencia estadounidense sobre posibles desarrollos rusos relacionados con capacidades nucleares antisatélite. Rusia ha negado que busque desplegar armas nucleares en el espacio, pero la falta de un mecanismo verificable aumenta la incertidumbre y el riesgo de crisis entre potencias.

Ahí está el valor de la propuesta del MIT. Un sistema de inspección basado en CubeSats no eliminaría por sí solo el peligro, pero podría reducir la ambigüedad. Si un país sabe que un intento de ocultar un arma nuclear en órbita puede ser detectado, tendría menos incentivos para hacerlo.

También hay desafíos importantes. Los sensores tendrían que distinguir señales reales de ruido de fondo, operar en un ambiente espacial difícil, acercarse lo suficiente a satélites sospechosos y evitar interpretaciones erróneas en un contexto geopolítico altamente sensible. Además, cualquier sistema de inspección espacial tendría que debatirse bajo normas internacionales claras.

Aun así, la propuesta marca un paso interesante. El espacio ya no es solo un escenario de exploración científica, sino una infraestructura crítica y un territorio de competencia estratégica. Verificar el cumplimiento de los tratados será cada vez más importante.

El estudio de Danagoulian no ofrece una respuesta final, pero sí una ruta posible: usar la física nuclear y minisatélites relativamente accesibles para vigilar una de las prohibiciones más importantes del derecho espacial. En un momento en que la órbita terrestre está más poblada y disputada que nunca, saber qué lleva realmente un satélite puede convertirse en una prioridad de seguridad global.