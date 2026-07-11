Maluma – El Vallenato (Official Video)

El video oficial de “El Vallenato”, de Maluma, llega con una vibra más romántica, tropical y sentimental, perfecta para verlo en ese mood de “yo no estoy dolido, solo estoy escuchando música con sentimiento”. Maluma cambia el paso y se mete en un sonido con sabor vallenato, dejando que la melodía, la nostalgia y la historia lleven el peso de la canción. En “El Vallenato”, el artista apuesta por una faceta más cálida y emocional, sin perder ese toque moderno que hace que el tema conecte rápido. Visualmente, el video oficial de “El Vallenato” acompaña bien esa energía, con una estética que se siente íntima, musical y enfocada en la emoción. Lo interesante es que Maluma no fuerza el momento, más bien deja que “El Vallenato” respire como una canción para dedicar, recordar o cantar con el pecho un poquito dramático. Vale la pena ver el video oficial de “El Vallenato” porque muestra a Maluma en una línea más sentimental, con ritmo, corazón y ese sabor colombiano que siempre suma.