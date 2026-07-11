El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el Gobierno de Donald Trump seguirá usando “todas las herramientas” disponibles para enfrentar las amenazas de seguridad que atribuye al régimen de Cuba. También pidió reformas políticas y económicas en la isla, cinco años después de las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

Rubio hizo las declaraciones en un comunicado divulgado por el Departamento de Estado. El mensaje coincidió con el aniversario del 11J, cuando miles de cubanos salieron a las calles para protestar por la escasez, los apagones y la falta de libertades.

Un llamado a liberar presos políticos

El jefe de la diplomacia estadounidense condenó que, cinco años después de aquellas manifestaciones, cientos de cubanos sigan detenidos. Además, reiteró el pedido de Washington para la liberación inmediata de los presos políticos.

“Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, señaló Rubio.

El Departamento de Estado ya había vinculado las detenciones posteriores al 11J con una respuesta represiva del Gobierno cubano. En comunicados anteriores, Washington sostuvo que cientos de manifestantes permanecían encarcelados por participar en protestas mayormente pacíficas.

Más presión desde Washington

La postura de Rubio forma parte de una política más dura hacia La Habana. En los últimos meses, el Gobierno de Trump ha intensificado sanciones y restricciones contra el régimen cubano. Entre las medidas recientes, Washington ha puesto mayor presión sobre las misiones médicas internacionales de Cuba, una de las principales fuentes de ingresos del país.

Rubio también acusó a dirigentes cubanos de apropiarse de recursos del país y ocultarlos fuera de la isla. Esa afirmación fue presentada sin pruebas en el comunicado citado.

La presión estadounidense llega en medio de una grave crisis económica y energética en Cuba. La isla enfrenta apagones frecuentes, escasez de productos básicos y una fuerte caída del poder adquisitivo. A la vez, el Gobierno cubano ha anunciado reformas de mercado para ampliar la actividad privada y atraer inversión, aunque analistas advierten que su impacto dependerá de la aplicación real de esas medidas y del efecto de las sanciones.

La disputa por el futuro de la isla

Rubio sostuvo que la administración Trump ha ofrecido ayuda, asistencia para la reconstrucción y la posibilidad de una nueva relación bilateral. Sin embargo, condicionó ese escenario a que el Gobierno cubano acepte reformas políticas y económicas.

La Habana, por su parte, suele atribuir buena parte de su crisis al embargo estadounidense y acusa a Washington de buscar asfixiar la economía nacional. Estados Unidos responde que las restricciones están vinculadas a la falta de democracia, las violaciones de derechos humanos y la represión contra la oposición.

El aniversario del 11J vuelve a colocar esa disputa en primer plano. Para Washington, las protestas siguen siendo símbolo de una demanda popular por libertad política. Para el Gobierno cubano, fueron alentadas por campañas externas y por el impacto de las sanciones.

Cinco años después, el choque continúa sin señales claras de salida. Rubio insiste en que la presión seguirá. Cuba, mientras tanto, enfrenta una crisis profunda y el reto de demostrar si sus reformas pueden aliviar la vida diaria de una población golpeada por años de escasez.