Fabián Ruiz volvió al once de España cuando casi nadie lo esperaba y respondió como los grandes: con un gol, presencia y una actuación clave en los cuartos de final del Mundial 2026. El centrocampista fue titular ante Bélgica, abrió el marcador en el minuto 30 y ayudó a la selección española a meterse en semifinales.

La decisión sorprendió porque el sacrificado fue Pedri González, uno de los jugadores más habituales en el esquema de Luis de la Fuente. Sin embargo, el técnico apostó por una variante distinta en el centro del campo. Quería frescura, recorrido y llegada. Fabián le dio todo eso.

Una titularidad inesperada

Fabián Ruiz disputó 55 minutos antes de ser reemplazado precisamente por Pedri. Su regreso al once tuvo peso desde el inicio, ya que se ubicó junto a Rodrigo Hernández y aportó equilibrio en una zona decisiva del campo.

Luis de la Fuente explicó después que la decisión no fue un castigo para Pedri. Según el seleccionador, el objetivo era darle otro tono al equipo en un momento en el que necesitaba la energía de Fabián. Luego, con el desgaste ya hecho, Pedri podía entrar y beneficiarse de otro ritmo de partido.

La jugada salió bien. España encontró una respuesta inmediata en un futbolista que venía de perder espacio durante el torneo.

El gol que cambió el partido

El 1-0 llegó en el minuto 30. Dani Olmo remató raso, Thibaut Courtois rechazó y Fabián Ruiz apareció para aprovechar la oportunidad. Fue una acción de llegada, intuición y presencia. Justo lo que España necesitaba en una eliminatoria cerrada.

El tanto tuvo un valor especial para el jugador. Fue su séptimo gol con la selección absoluta y el sexto bajo las órdenes de De la Fuente. Además, llegó después de varios partidos como suplente, en los que había sido usado como recurso desde el banquillo.

Hasta este viernes, Fabián había sido reserva ante Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Portugal. Jugó en todos esos encuentros, pero no formó parte del once inicial. Dani Olmo había ganado protagonismo en una posición más adelantada, con mayor movilidad entre líneas.

Una racha que impresiona

Hay un dato que resume la relación de Fabián con la selección: nunca ha perdido con España. Desde su debut el 7 de junio de 2019 ante Islas Feroe, ha disputado 48 partidos sin conocer la derrota.

De esos encuentros, 33 han sido con Luis de la Fuente. Con él también fue titular indiscutible en la Eurocopa 2024, torneo que España ganó en Alemania.

En este Mundial, sin embargo, su papel había cambiado. Antes del duelo ante Bélgica, era el decimotercer jugador del equipo por minutos, con 218. Por eso, su respuesta en cuartos tiene todavía más mérito. No venía de ser protagonista absoluto, pero cuando recibió la oportunidad, la tomó sin dudar.

Emoción y hambre de final

Al terminar el partido, Fabián habló con emoción sobre lo que significa representar a España en un torneo así. Dijo que escuchar el himno, llegar a una semifinal y sentir el apoyo de la gente es algo difícil de explicar.

También dejó claro que quiere más. La racha invicta puede crecer dos partidos más, justo los que le faltan a España para ser campeona del mundo. Para él, sería algo increíble, pero insistió en que lo más importante sigue siendo el equipo.

España avanzó a semifinales con una decisión valiente de su entrenador y una respuesta enorme de Fabián Ruiz. Pedri descansó de inicio. Fabián apareció. Y en una noche de máxima presión, el mediocampista recordó que su lugar en esta selección sigue estando más vivo que nunca.