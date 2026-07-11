Bélgica quedó fuera del campeonato de fútbol internacional tras caer ante España en los cuartos de final disputados este viernes en Los Ángeles. La derrota dolió, pero entre aficionados y medios belgas quedó una idea dominante: los Diablos Rojos se fueron eliminados con honor.

El golpe fue fuerte porque el equipo belga compitió, resistió y por momentos hizo creer que podía llevarse el partido. Sin embargo, España terminó imponiéndose y dejó a Bélgica con esa sensación difícil de digerir: estar cerca, pero no lo suficiente.

Una derrota amarga

El exfutbolista belga-congolés Joachim Mununga resumió el ambiente con una palabra: “amargo”. En declaraciones al medio belga RTBF, explicó que muchos creían posible una victoria, ya que esta selección española parecía vulnerable en varios tramos del encuentro.

Aun así, reconoció que la eliminación dejó una frustración clara. Bélgica no fue superada sin respuesta. Tampoco se entregó. Pero en una instancia de cuartos de final, competir bien no siempre alcanza.

La prensa belga tomó una línea parecida. El periódico Le Soir señaló que los Diablos Rojos “sufrieron y resistieron”, aunque también apuntó al “error fatal” del portero Senne Lammens, quien entró al campo para sustituir a Thibaut Courtois.

Desde Los Ángeles, el corresponsal Frédéric Larsimont lo definió con precisión: “cruel, pero nada indigno”.

Orgullo entre los aficionados

En Bruselas, unas 12.000 personas siguieron el partido desde la plaza Dumon, donde se instaló una gran pantalla. Allí, la reacción mezcló tristeza, orgullo y resignación.

Según el medio La Libre, varios seguidores coincidieron en que el equipo luchó hasta el final. “Lucharon a muerte, podemos estar orgullosos”, dijo un aficionado tras la derrota. Otro fue más directo y admitió que perder ante España entraba dentro de lo posible.

Esa lectura refleja el tono general después del partido. Bélgica no logró avanzar, pero tampoco dejó una imagen de derrumbe. Frente a una España competitiva, los Diablos Rojos pelearon hasta donde pudieron.

Courtois abre otro capítulo

Más allá del resultado, la gran sorpresa llegó después del encuentro. Thibaut Courtois, portero de Bélgica y del Real Madrid, dijo que le gustaría tomarse un descanso de la selección.

El arquero explicó que su deseo personal es tener un año más tranquilo, no jugar la Liga de las Naciones y permanecer en Madrid para recuperarse. Sus palabras llegaron después de una aparente lesión sufrida durante el partido.

Courtois también dejó claro que la decisión final dependerá del entrenador. Si el cuerpo técnico acepta su petición, podría continuar más adelante. Si no, su etapa con la selección podría terminar.

El comentario cambia el tono de la eliminación. Lo que parecía solo una derrota deportiva ahora también abre una pregunta mayor para Bélgica: qué viene después para una generación que sigue compitiendo, pero que ya muestra señales de desgaste.

España avanzó. Bélgica se despidió. Pero el cierre dejó algo más que un marcador: orgullo, frustración y una posible despedida que nadie esperaba escuchar tan pronto.