Lamine Yamal vuelve a quedar en el centro de la escena antes de un partido enorme. España enfrentará a Francia este martes 14 de julio en Dallas, con un lugar en la final del Mundial en juego. Y el joven futbolista del Barcelona llega al duelo con una frase que ya suena como desafío: “Francia no es mejor que España”.

No es la primera vez que Lamine Yamal calienta un cruce contra los franceses. Su historia reciente ante Francia tiene goles, respuestas, presión y una confianza poco común para un jugador de su edad.

Un antecedente que empezó en 2023

La conexión entre Yamal y Francia comenzó en el Europeo sub-17 de 2023. En aquel torneo, el extremo marcó un golazo en semifinales. Partió desde la banda derecha, condujo hacia el centro y sacó un disparo al palo largo.

España perdió ese partido 1-3, pero el gol dejó una señal clara. Yamal ya jugaba con una personalidad distinta. Un año después, repitió una acción parecida en la Eurocopa, esta vez con la selección absoluta.

En esa semifinal, España venció 2-1 a Francia. Yamal marcó el empate con un remate que recordó al de la sub-17. La diferencia fue el final: esta vez España ganó, eliminó a Francia y después levantó el título.

La respuesta a Rabiot

Aquel partido también tuvo tensión fuera del campo. En la previa, Adrien Rabiot dijo que Yamal debía hacer “mucho más” para llevar a España a una final.

El mensaje no pasó desapercibido. Según contó después el propio jugador, sus amigos se lo recordaron antes del partido. Yamal respondió donde más pesa: en la cancha.

Tras marcar, miró a la cámara y soltó un “habla ahora”. Fue una celebración directa, de esas que no necesitan explicación. España avanzó y el joven extremo salió reforzado.

Otra noche grande ante Francia

Un año después, España y Francia se cruzaron de nuevo en semifinales, esta vez en la Liga de Naciones. El partido fue una locura. España llegó a ponerse 4-0 arriba, aunque terminó sufriendo para cerrar un 5-4.

Yamal volvió a ser decisivo con un doblete. En total, suma tres goles en dos partidos recientes ante Francia. No son goles decorativos. Fueron tantos en partidos que daban acceso a finales.

Ahora el escenario será todavía más grande. La semifinal de Dallas llega en el torneo más importante del mundo.

Confianza sin pedir permiso

La confianza de Yamal también apareció en una charla informal con Nico Williams. Cuando hablaron de un posible cruce con Francia, Nico recordó que España ya les había ganado dos veces. Yamal respondió con simpleza: “Pues otra”.

Esa frase resume su mentalidad. No habla desde la fantasía. Habla desde antecedentes concretos. España ya le ganó a Francia en momentos importantes, y él fue protagonista.

Después del triunfo ante Bélgica, Yamal fue nombrado mejor jugador del partido, pese a no marcar. También aseguró que no le frustra buscar su mejor versión de cara al gol. Para él, lo central es ganar.

“Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marco más, nadie me dirá nada”, dijo.

La hora de confirmarlo

La semifinal ante Francia será una prueba enorme. España llega con confianza, pero enfrente tendrá a una selección física, competitiva y acostumbrada a estos escenarios.

Aun así, Yamal no se esconde. Dice que no tiene miedo y que tiene muchas ganas de jugar este partido. También sostiene una promesa ambiciosa: quiere ganar el Mundial este año.

Ahora ya no se trata solo de frases. Este martes, en Dallas, Lamine Yamal tendrá otra oportunidad de convertir su confianza en una actuación histórica.