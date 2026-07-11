Feid abrió una nueva semana de estrenos latinos con “A Xon De Que”, el primer adelanto de su próximo disco, “El club de las 19 flores”. El álbum llegará el 19 de agosto y ya empieza a marcar el tono de una etapa más nostálgica para el artista colombiano.

La canción se mueve dentro del reguetón, pero no apunta solo a la fiesta. En esta ocasión, Feid canta sobre una relación que terminó, aunque todavía pesa en la memoria. Es una historia de ruptura, recuerdo y esa costumbre incómoda de seguir pensando en alguien cuando todo ya debería estar cerrado.

El lanzamiento llega después de un año de colaboraciones importantes para el cantante. Sin embargo, este nuevo tema lo devuelve al centro de su propio universo musical. Suena íntimo, urbano y emocional, sin perder el sello que lo ha convertido en una de las figuras más fuertes de la música latina actual.

Más corridos con Luis R Conriquez

La semana también trajo novedades desde el regional mexicano. Luis R Conriquez publicó “Muchacho alegre”, un álbum de 16 canciones con el que vuelve a los corridos tumbados.

El proyecto marca un giro frente a los corridos bélicos que lo hicieron conocido. Además, llega con una lista potente de invitados. En el disco aparecen Peso Pluma, Anuel AA, Fuerza Regida, Grupo Frontera y Netón Vega, entre otros nombres.

El sencillo principal es “Medusa”, una colaboración con Tito Double P. Con ese tema, Conriquez apuesta por mantener su fuerza dentro del género, pero con una dirección más amplia.

De La Rose y Ryan Castro suben el ritmo

De La Rose se unió a Ryan Castro en “La monda”, un tema con aire de dancehall y energía de fiesta. El título toma una expresión popular del Caribe colombiano que se usa para decir que algo es lo mejor.

La combinación funciona por contraste. Ella aporta una presencia más sensual y melódica. Él entra con el estilo callejero y pegajoso que lo ha hecho crecer en la escena urbana.

Ha*Ash vuelve al despecho

Ha*Ash presentó “¿Qué le pongo?”, una balada de despecho con mezcla de pop, música mexicana y country. El dúo, formado por las hermanas Ashley y Hanna, vuelve a ese terreno donde mejor sabe moverse: canciones de dolor amoroso que se cantan como si fueran confesiones.

El sencillo adelanta su próximo álbum y llega después de “Si me hubieras llamado ayer”, publicado en abril. Todo apunta a una nueva etapa muy conectada con el desamor, pero con una producción más abierta a distintos sonidos.

Pablo Alborán busca algo más bailable

Pablo Alborán también se suma a los estrenos con “Tiempos bonitos”. La canción tiene un pulso más bailable y mezcla sonidos afro y latinos.

El tema llega después de “Algo de mí” y coincide con su Global Tour KM0, una gira que lo mantiene activo en escenarios internacionales. En esta nueva canción, Alborán intenta salir un poco de su zona más baladista sin abandonar su estilo emocional.

Villano Antillano y María Isabel completan la lista

Villano Antillano lanzó “OTA”, un tema intenso donde vuelve a defender su descaro, su seguridad y su identidad artística. La rapera puertorriqueña apuesta por una producción fuerte y una actitud frontal.

Por su parte, María Isabel presentó “1-800”, primer adelanto de su EP “Miss Me Much?”, previsto para principios de agosto. La artista estadounidense de raíces dominicanas canta en inglés sobre una base R&B producida por El Guincho, colaborador de Rosalía y Charli xcx.

La semana deja claro que la música latina sigue moviéndose en muchas direcciones al mismo tiempo. Hay reguetón nostálgico, corridos, dancehall, pop, despecho, R&B y rap con actitud. Y en medio de todo, Feid vuelve a tomar la delantera con una canción que mira al pasado, pero prepara el camino para lo que viene.