Hay pasteles que no necesitan demasiado adorno para verse espectaculares, y este es uno de ellos. Este pastel de fresas y duraznos apuesta por capas suaves de bizcocho, bastante crema batida y fruta fresca bien acomodada para lograr un postre vistoso, fresco y mucho más ligero de lo que parece.

La combinación funciona porque las fresas aportan ese toque ácido que corta la dulzura, mientras los duraznos suman jugosidad y un sabor delicado. El resultado es un pastel ideal para una reunión familiar, una comida especial o simplemente para cuando quieres hacer un postre bonito sin meterte en algo demasiado pesado.

Ingredientes

Para el bizcocho:

6 huevos

1 taza de azúcar

1 cucharadita de vainilla

1 taza de harina de trigo todo uso

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

3 cucharadas de mantequilla derretida

2 cucharadas de leche

Para el relleno y la cobertura:

2 tazas de crema para batir bien fría

1/3 taza de azúcar glass

1 cucharadita de vainilla

2 tazas de fresas frescas, lavadas y cortadas

2 duraznos frescos o en almíbar, cortados en rebanadas

Hojas de menta, opcional

Para humedecer el bizcocho, opcional:

1/3 taza de leche

1 cucharadita de vainilla

Preparación

Precalienta el horno a 350 °F. Engrasa dos moldes redondos medianos y coloca papel para hornear en la base.

Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vea clara, espumosa y haya aumentado bastante de volumen. Agrega la vainilla.

Tamiza la harina con el polvo de hornear y la sal. Incorpora poco a poco a la mezcla de huevo con movimientos envolventes para no perder aire. Añade la mantequilla derretida y la leche, mezclando solo hasta integrar.

Divide la mezcla entre los moldes y hornea de 20 a 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar por completo.

Mientras tanto, bate la crema con el azúcar glass y la vainilla hasta obtener picos firmes. No la batas de más para que no se corte.

Si quieres un pastel más jugoso, mezcla la leche con la vainilla y pincela ligeramente las capas ya frías.

Para armar, coloca una capa de bizcocho en la base. Cubre con crema batida y acomoda fresas y duraznos. Repite con la siguiente capa. Termina con más crema en la parte superior y decora con fresas enteras o a la mitad, trozos de durazno y unas hojas de menta.

Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que el pastel tome mejor estructura y corte más limpio.

Consejos para que quede mejor

Usa fruta bien seca para que la crema no se aguade.

Si prefieres, puedes hacer tres capas más delgadas para que luzca más alto, como en la foto.

La crema debe estar muy fría antes de batir. Si está tibia, no monta bien.

Los duraznos en almíbar funcionan, pero conviene escurrirlos bien.

Fresco, vistoso y con una textura suave, este pastel tiene todo para convertirse en uno de esos postres que la gente ve y automáticamente quiere una rebanada.