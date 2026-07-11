Jude Bellingham volvió a aparecer cuando Inglaterra más lo necesitaba. El mediocampista marcó dos goles y puso a la selección inglesa arriba 2-1 ante Noruega en el tiempo extra de un intenso partido de cuartos de final del Mundial 2026, disputado en el Miami Stadium.

El encuentro tuvo de todo: golpe inicial de Noruega, reacción inglesa, una intervención polémica del VAR y una definición que, por ahora, tiene a Inglaterra más cerca de las semifinales.

Noruega golpeó primero

Noruega abrió el marcador en el minuto 36 con un gol de Andreas Schjelderup. El atacante definió desde un ángulo complicado y logró vencer a Jordan Pickford para el 1-0.

El tanto premió el plan noruego. Inglaterra tenía más posesión, pero le costaba encontrar espacios ante una defensa compacta. Noruega esperó con paciencia y atacó en el momento justo.

El gol también cambió la presión del partido. Inglaterra, favorita en la previa, quedó obligada a responder antes del descanso para evitar que la ansiedad creciera.

Bellingham apareció antes del entretiempo

La respuesta llegó en el tiempo añadido de la primera mitad. Bellingham empató el partido en el 45+2, después de una acción iniciada por Anthony Gordon.

El 1-1 fue un alivio enorme para Inglaterra. También confirmó el peso del mediocampista en los momentos de máxima tensión. No fue solo un gol importante. Fue un golpe emocional antes de ir al vestuario.

Con el empate, Inglaterra recuperó control y confianza. Noruega, sin embargo, no se cayó.

La jugada que encendió la polémica

En el minuto 55, Noruega creyó haber marcado el 2-1 por medio de Torbjørn Heggem. La celebración duró poco. El VAR revisó la acción y el gol fue anulado por una falta de Erling Haaland sobre Elliot Anderson.

La decisión dejó frustración en el equipo noruego. También agregó tensión a un partido que ya venía cargado de nervios.

A partir de ahí, el duelo se volvió más cerrado. Inglaterra intentó empujar, pero Noruega resistió. El tiempo reglamentario terminó igualado 1-1 y el pase a semifinales tuvo que resolverse en la prórroga.

Otro golpe de Bellingham

Apenas iniciado el tiempo extra, Bellingham volvió a ser decisivo. En el minuto 93, el jugador inglés marcó su segundo gol del partido y puso el 2-1 para Inglaterra.

El tanto puede convertirse en uno de los momentos más importantes de la campaña inglesa en este Mundial. En una noche difícil, Bellingham sostuvo al equipo con carácter, llegada y sangre fría.

Noruega aún tiene tiempo para reaccionar, pero el golpe es fuerte. Después de competir con orden y estar cerca de ponerse otra vez en ventaja, ahora necesita buscar el empate contra una Inglaterra que sabe manejar estos escenarios.

El partido sigue abierto, pero el nombre propio ya está claro. Bellingham cambió el rumbo del encuentro dos veces. Primero rescató a Inglaterra antes del descanso. Luego la puso al frente en tiempo extra, justo cuando el Mundial empieza a separar a los buenos equipos de los que sobreviven a las noches grandes.