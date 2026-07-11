Harry Kane alcanzó otro registro histórico con Inglaterra. El delantero llegó este sábado a 120 partidos con la selección de los Tres Leones e igualó la marca de Wayne Rooney, uno de los nombres más importantes del fútbol inglés. Ahora solo tiene por delante a Peter Shilton, dueño del récord absoluto con 125 internacionalidades.

Kane consiguió la cifra al ser titular en los cuartos de final del Mundial 2026 contra Noruega, disputados en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido no solo tenía valor por el pase a semifinales. También marcó un nuevo capítulo en la carrera internacional del capitán inglés.

Un récord con peso histórico

Rooney terminó su etapa con Inglaterra con 120 partidos y 53 goles. Durante años fue el máximo goleador de la selección, hasta que Kane tomó ese lugar. Hoy, el delantero del Bayern Múnich ya suma 85 tantos con Inglaterra, una diferencia enorme frente a cualquier otro atacante inglés.

El dato refleja algo más que longevidad. Kane no solo ha jugado mucho. También ha producido en casi todos los escenarios importantes. En Mundiales, Eurocopas y eliminatorias, su influencia ha sido constante.

Antes del encuentro ante Noruega, el propio Kane dijo sentirse “sumamente orgulloso” de alcanzar a Rooney. También dejó claro que todavía tiene hambre para seguir compitiendo y ver hasta dónde puede llegar.

A la caza de Shilton

El único jugador que supera a Kane en partidos con Inglaterra es Peter Shilton. El histórico portero defendió la camiseta nacional en 125 ocasiones, una marca que durante décadas pareció difícil de alcanzar.

Kane ya está muy cerca. Si mantiene su ritmo y evita lesiones, el récord puede caer pronto. Para un delantero, llegar a ese nivel de continuidad es todavía más notable. Los atacantes suelen estar más expuestos a desgaste, cambios tácticos y competencia constante.

El partido ante Noruega también fue especial por otra razón. Fue el 17º encuentro de Kane con Inglaterra en Mundiales, cifra que lo iguala con Shilton en esa categoría. Solo Jordan Pickford lo supera, tras alcanzar 18 apariciones en el torneo.

Goles, liderazgo y una deuda pendiente

Kane también es el máximo goleador inglés en Mundiales, con 14 tantos. En esta edición suma seis, con los que dejó atrás los diez de Gary Lineker y reforzó su lugar como el delantero más determinante de la historia reciente de Inglaterra.

Sin embargo, hay una deuda que todavía pesa: un título con la selección. Kane estuvo cerca en las dos últimas Eurocopas, pero Inglaterra perdió las finales ante Italia y España. También fue semifinalista en el Mundial de Rusia 2018 y cayó en cuartos de final en Catar 2022.

Esa falta de trofeos es el único vacío en una carrera internacional llena de números enormes. Para muchos jugadores, alcanzar a Rooney sería el punto más alto. Para Kane, parece más bien una escala en el camino.

Su historia con Inglaterra comenzó en marzo de 2015, en un partido de clasificación para la Eurocopa. Entró como sustituto de Rooney. Más de una década después, lo igualó en partidos, lo superó ampliamente en goles y quedó frente a la última gran marca que le falta romper.

Harry Kane ya no está persiguiendo un lugar en la historia inglesa. Está decidiendo qué tan arriba quiere quedar.