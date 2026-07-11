Noruega dio el primer golpe ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 y se fue arriba 1-0 en el primer tiempo del esperado cruce disputado en el Miami Stadium. El gol llegó al minuto 36, cuando Andreas Schjelderup aprovechó una asistencia de Martin Odegaard para abrir el marcador.

El tanto cambió el tono de un partido que Inglaterra venía controlando desde la posesión. El equipo inglés manejaba cerca del 67 % del balón, pero no lograba convertir ese dominio en peligro real. Noruega, en cambio, esperó con orden, cerró espacios y encontró su oportunidad en una acción precisa.

El golpe de Schjelderup

La jugada del 1-0 mostró una de las grandes virtudes de Noruega: paciencia para resistir y claridad para atacar cuando aparece el espacio. Odegaard, líder creativo del equipo, filtró la asistencia para Schjelderup, quien definió para poner arriba a los noruegos.

El gol no fue casualidad. Noruega había apostado por una defensa compacta, líneas juntas y salidas rápidas. Esa estructura obligó a Inglaterra a circular mucho la pelota, pero lejos de las zonas más peligrosas.

Inglaterra tiene la pelota, pero no el partido

La selección inglesa dominó gran parte del primer tiempo, aunque sin la profundidad necesaria. Harry Kane quedó bien vigilado, Jude Bellingham tuvo poco espacio entre líneas y los extremos ingleses no lograron romper con frecuencia por fuera.

El problema para Inglaterra no fue la falta de balón. Fue la falta de claridad. Con tanta posesión, el equipo necesitaba mover más rápido, atacar mejor los intervalos y evitar caer en centros previsibles.

Noruega, mientras tanto, se sintió cómoda defendiendo cerca de su área. Con Erling Haaland como amenaza constante y Odegaard como eje de salida, el equipo noruego mantuvo una sensación de peligro incluso con menos posesión.

Un segundo tiempo de presión máxima

El 1-0 obliga a Inglaterra a cambiar el ritmo en la segunda parte. No necesariamente necesita desesperarse, pero sí debe ser más agresiva. Si mantiene una circulación lenta, Noruega puede seguir creciendo en confianza.

Para los noruegos, el reto será resistir sin quedar demasiado hundidos. Defender una ventaja mínima ante Inglaterra durante 45 minutos es una tarea enorme, especialmente en una instancia de cuartos de final.

El partido todavía está abierto, pero el primer mensaje ya lo dio Noruega. En Miami, ante una Inglaterra favorita y llena de figuras, el equipo escandinavo mostró personalidad, orden y una pegada que puede cambiar por completo el camino del Mundial.