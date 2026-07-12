mado SpudCell, fue desarrollado por los equipos de los profesores Kate Adamala y Aaron Engelhart, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Minnesota. Según la institución, se trata de la primera célula sintética creada desde cero, a partir de componentes químicos, capaz de completar un ciclo vital.

La importancia del hallazgo está en que los investigadores lograron reproducir funciones celulares complejas sin partir de una célula viva tradicional. SpudCell puede seguir instrucciones codificadas en su material genético, copiar su genoma, alimentarse, crecer y dividirse. En términos simples, los científicos construyeron un sistema artificial capaz de comportarse de forma parecida a una célula básica.

Uno de los aspectos más llamativos es que esta célula sintética puede dividirse sin utilizar un citoesqueleto, una estructura interna que las células naturales emplean para mantener su forma y separar su contenido durante la reproducción. Para lograrlo, los investigadores diseñaron proteínas capaces de concentrarse en la superficie de la membrana y generar suficiente tensión mecánica para dividirla.

El equipo también modificó algunas células para que crecieran y se reprodujeran con mayor rapidez. Después de cinco generaciones, esas versiones terminaron desplazando a las originales, especialmente en ambientes con pocos nutrientes. Este resultado sugiere que incluso en un sistema sintético pueden imponerse las células con características más favorables.

El genoma de SpudCell tiene un tamaño de 90 kilopares de bases, menor que el límite mínimo que algunos científicos habían considerado necesario para una célula viva. Su información genética está repartida en siete moléculas circulares de ADN, conocidas como plásmidos, lo que permite programar distintas funciones por separado.

Aun así, los investigadores reconocen que todavía queda mucho por hacer. Entre los próximos retos están integrar esos plásmidos en un genoma más estable, añadir nueva maquinaria molecular y desarrollar métodos que puedan ser reproducidos por otros laboratorios.

La célula sintética no significa que la ciencia haya creado vida compleja ni que sus aplicaciones sean inmediatas. Pero sí representa un paso importante para entender mejor qué funciones mínimas necesita un sistema vivo. En el futuro, este tipo de tecnología podría ayudar a fabricar medicamentos, materiales y sustancias químicas con procesos más precisos y de menor costo energético.