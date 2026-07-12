Erling Haaland se despidió del Mundial 2026 con tristeza por la eliminación, pero también con una lectura clara: Noruega logró algo más grande que un resultado. Para el delantero del Manchester City, la histórica participación de su selección sirvió para poner al país en el mapa del fútbol internacional.

Noruega cayó este sábado 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final, después de llevar el partido a la prórroga. La derrota dolió, sobre todo porque el equipo compitió de igual a igual contra una de las favoritas del torneo. Sin embargo, Haaland eligió enfocarse en el impacto de una campaña que ya queda como la mejor en la historia mundialista noruega.

“Creo que ha sido increíble”, dijo el atacante en la zona mixta tras el partido. Para él, el rendimiento deportivo y la victoria ante Brasil fueron importantes, pero lo más emotivo fue ver cómo Noruega ganó respeto internacional.

Una generación que cambió la mirada

Haaland insistió en que la selección noruega dejó una huella que puede durar más allá de este Mundial. El equipo alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo y lo hizo con una generación que combina talento, ambición y personalidad.

“Pusimos a Noruega en el mapa”, afirmó el delantero. Luego agregó que espera que este recorrido sirva como base para competir con más regularidad en Eurocopas, Mundiales y grandes escenarios internacionales.

El mensaje también fue dirigido a los jóvenes de su país. Haaland dijo que espera que esta experiencia les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo con la camiseta noruega.

Esa frase tiene peso. Noruega no suele aparecer entre las potencias tradicionales del fútbol, pero este torneo cambió la conversación. Ya no se trata solo de tener figuras aisladas. Ahora hay una selección con identidad y con argumentos para mirar más alto.

Elogios para Bellingham

Haaland también tuvo palabras para Jude Bellingham, su excompañero en el Borussia Dortmund y el gran verdugo de Noruega. El mediocampista inglés marcó los dos goles que dejaron fuera al conjunto vikingo.

El delantero noruego aseguró que no le sorprendió la actuación de Bellingham. Lo describió como “un tipo genial” y recordó que ambos compartieron buenos momentos en Alemania.

Además, defendió al jugador del Real Madrid de las críticas. Según Haaland, a veces se le exige demasiado por no marcar en ciertos partidos, pero su nivel no debería ponerse en duda.

Para el atacante, Bellingham es “uno de los mejores del mundo” y tanto Inglaterra como el Real Madrid tienen suerte de contar con él.

Ahora apoyará a Inglaterra

Tras la eliminación, Haaland reveló que apoyará a Inglaterra en lo que queda del Mundial. El comentario tiene una conexión personal. El delantero nació hace 25 años en Inglaterra, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en el Leeds United.

Aunque se mudó a Noruega cuando tenía tres años, el vínculo con Inglaterra quedó presente. Incluso contó que de niño tuvo una camiseta inglesa antes que una noruega.

Haaland termina su primer Mundial con siete goles en cinco partidos. Sus números confirman su peso individual, pero su mensaje final apuntó a algo más colectivo.

Noruega se va eliminada, sí. Pero no se va pequeña. Compitió, incomodó a favoritos y dejó una generación que invita a creer. Para Haaland, esa es la verdadera victoria: que los niños noruegos miren el Mundial y piensen, por primera vez en mucho tiempo, que ese escenario también puede ser suyo.