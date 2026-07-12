Lionel Messi terminó el partido ante Suiza con una mezcla de alivio, alegría y conciencia plena de lo que viene. Argentina venció 3-1 en tiempo extra en Kansas City y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra en un cruce cargado de historia y presión.

El capitán de la Albiceleste reconoció que la clasificación fue mucho más exigente de lo que el marcador final puede sugerir. Suiza llevó el partido al límite, empató en el segundo tiempo y obligó a Argentina a resolver la serie en la prórroga.

“Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro”, dijo Messi al término del encuentro.

Una victoria trabajada hasta el final

Argentina empezó arriba en el marcador, pero no pudo cerrar el partido en los 90 minutos. Suiza respondió con intensidad, empujó en la segunda parte y complicó a una selección argentina que tuvo que sufrir más de lo esperado.

Messi aseguró que el nivel del rival no sorprendió al plantel. Según el capitán, el equipo ya sabía que iba a enfrentar un duelo físico, cerrado y con mucha exigencia.

“Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad”, afirmó.

La frase resume bien lo que fue la noche. Argentina no tuvo un camino cómodo. Le costó imponer ritmo, se vio obligada a insistir y encontró la diferencia recién en el tiempo extra, con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Una semana clave antes de Inglaterra

Para Messi, avanzar era fundamental no solo por el pase a semifinales, sino también por el tiempo de recuperación. Argentina jugará el próximo miércoles en Atlanta ante Inglaterra, una de las selecciones más fuertes del torneo.

“Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene”, señaló el capitán.

Esa semana será clave para recuperar piernas, ajustar errores y preparar un partido que promete tensión máxima. Argentina llega viva, pero también con señales que debe atender. Ante Suiza, el equipo volvió a mostrar carácter, aunque por momentos perdió control y quedó expuesto.

Una semifinal especial para Messi

El duelo ante Inglaterra tendrá un significado particular para Messi. Será la tercera semifinal mundialista de su carrera y la primera vez que enfrentará a la selección inglesa, tanto en partidos oficiales como amistosos.

El cruce también reaviva una rivalidad histórica para el fútbol argentino. Cada partido entre Argentina e Inglaterra arrastra memoria, emoción y una carga deportiva especial. En un Mundial, todo eso se multiplica.

Messi ya conoce este tipo de escenarios. Ha jugado finales, semifinales y noches definitivas con la camiseta argentina. Aun así, este partido tendrá un matiz nuevo en su carrera.

Argentina llega con oficio, con sufrimiento y con una generación que todavía quiere defender su corona. Inglaterra llega con figuras, potencia y ambición. En el medio estará Messi, otra vez, frente a una cita enorme.

La victoria ante Suiza no fue brillante, pero sí necesaria. En un Mundial, no siempre se avanza jugando bonito. A veces se avanza resistiendo, corrigiendo y encontrando el golpe justo. Argentina lo hizo. Ahora viene Inglaterra, y la semifinal ya se siente como una de esas noches que pueden marcar una época.